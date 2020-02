DNEVNI HOROSKOP: DEVICE su danas konfuzne, dok će OVOM znaku dan biti pun romantike!

OVAN

Romantika će danas biti na sve strane , ali morate se malo pripaziti. Pomislićete, svakako, da je sve to malo sumnjivo. Ako neko pokušava da vam laska i uvuče vas u jedan kalup razmišljanja oko neke vama važne stvari, naravno da će vam biti sumnjivo. Nemojte dozvoliti da vas iko prevari na takav način, sve dok sami ne budete sigurni da je taj način razmišljanja ispravan.

BIK

Danas biste pod uticajem čudne astralne energije mogli pribeći maloj laži kod partnera, kako biste prikrili neku blamažu ili sramotnu istinu. Moguće je da će u prvi mah da vam poveruje, ali vrlo brzo će uvideti da nešto nije u redu i vaša mala varka će biti razotkrivena. Najbolje bi bilo da budete iskreni, čak i ako dođe do male svađe.

BLIZANCI

RAK

Zvezde bi danas mogle da umešaju prste u neki vaš odnos, koji je do sada bio kristalno jasan i dovedu do konfuzije. Vrlo je verovatno da uživate jedno u drugom, ali kada treba da se donese zajednička odluka nešto ne štima. Nemojte da vas to danas zabrinjava jer ćete samo poremetiti odnose. Danas uživajte u danu, a sutra mislite o tome (doduše, samo „sutra“ će se verovatno pobrinuti za sve!).