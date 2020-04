SVE IM TEŠKO PADA! Ovi horoskopski znakovi najteže podnose izolaciju!

OVAN

Ovan će kupiti sve za sebe, ali ne previše, upravo toliko da ne brine da li ima dovoljno. Najvažnije je da budete sigurni i da ne morate izaći za sve ono što vam nedostaje. Dakle, on sastavlja poseban spisak za sebe, iako živi sa porodicom. Međutim, zaista mora razmišljati o tome koliko mu treba jer može brzo potrošiti sve što ima. Ali ako je iko spreman u ovoj situaciji, to je definitivno Ovan. Ako ga zamolite da vam kaže šta je pripremio za karantin, biće srećan da vam pokaže kako se pripremio.

BIK

BLIZANCI

RAK

Panika kod kuće može nastati samo ako nešto nedostaje. Ali to se neće dogoditi jer je Rak spreman za svaku situaciju. Pozvaće svu rodbinu u svoj dom kako mu ne bi bilo dosadno. Svet Raka je sada u kuhinji i u krevetu i želi da uživa u svemu. Udobnost kod kuće je njegov glavni prioritet u svakoj situaciji i on će vam dati najbolje savete šta raditi kod kuće kada više nemate ideja.

LAV

Lav želi da se izoluje uprkos poteškoćama, ali on zaista brine o sebi jer najviše voli sebe. Naravno, uvek će neko doći u njegov dom misleći da je vreme za zabavu, a ne za karantin. Lavu nije lako, ali on mora da se odrekne pažnje drugih ljudi. Međutim, sigurno će na društvenim mrežama objaviti sve što mu se dogodi tokom dana.

DEVICA

VAGA

ŠKORPIJA

Škorpija je spremna na sve. Pripadnicima ovog horoskopskog znaka nije potrebno ništa, jer gde god ih ostavite oni će se zabaviti. Lako prihvataju izolaciju i pripremaju se za to, a kada stignu neželjeni gosti, te osobe neće odgovarati na pozive niti otvarati vrata. Škorpija zna šta se u svetu može dogoditi i zna da je bolje ostati kod kuće. Zato ona lako može izdržati izolaciju, a za to vreme moći će srediti kuću onako kako je zamišljala a da joj niko ne smeta.

STRELAC

Strelac je svoj postupak izolacije planirao veoma lako. Što se njega tiče, ovo je zasluženi odmor na kojem će moći raditi kasnije. Planiraće sva putovanja. Strelac može lako izdržati izolaciju samo ako postoje stvari koje će ga zabavljati: Internet, knjige, kućni bicikl - to je dovoljno za uživanje, bilo da je sam, bilo sa nekim drugim. Ako ste u izolaciji sa njim, vreme će proći vrlo brzo.

JARAC

Jarac sve shvata ozbiljno, čak i izolaciju. On će napraviti plan rada, kao da se ništa ne događa. Ako uspe, Jarac će izolaciju učiniti mnogo lakšom. Ako to ne uspe, popraviće neke stvari u kući koje odlaže već godinama, jer kad to učini, ako ne sada.