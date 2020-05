Izdržite do JUNA, jer počinje da vlada VENERA: VEZE će se prekidati i pojaviće se BIVŠE ljubavi, a mnoge će zbog KREDITA boleti glava

Venera je planeta čiji je uticaj vezan za lepotu, ljubav, mir, harmoniju, veselje, poklone i umetnost. Ipak, njeno dejstvo je uslovljeno pozicijom koja je podložna uticaju drugih planeta.

Tokom osmogodišnjeg ciklusa kretanja ona se pet puta nađe u retrogradnom hodu koji traje po mesec i po. Od 13. maja upravo kreće ponovni period njenog retrogradnog hoda, a taj ciklus će se završiti u petak, 27. juna ove godine.

Tokom ovakvog tranzita, Venera menja svoju prirodu dobroćudne planete. Sve što u pozitivnom smislu predstavlja, prelazi u svoju suprotnost. Pa tako, tokom ovog perioda ona može da poremeti dnevne planove, da prekine protok novca, da emocije i osećanja vezana za partnerske odnose dovede u ozbiljnu krizu.

Posebnu notu trenutnom položaju Venere daje njena postavka u znaku Blizanaca. Ovaj znak u osnovi duplira probleme i otvara neočekivane faktore u svakoj situaciji, na koje nismo računali. NJen retrogradni hod će biti dodatno opterećen kada Mars, početkom juna, uđe u nepovoljan aspekt prema njoj. Tako će je prisiliti da rešava probleme, čak i one koji nisu njeni.

Pojednostavljeno rečeno, to znači da će položaj ove dve planete u ovom periodu dovesti do brojnih prekida emotivnih veza, jer nebeski ples Marsa i Venere predstavlja emotivne i partnerske odnose.

Nebeski ples Venere i Marsa uvek znači raskid.

Neki prekidi će potrajati samo do završetka Venerinog retrogradnog hoda, a neki će, nažalost, biti konačni. Uz to, ovakav hod Venere ukazuje na to da će biti mnogo pokušaja obnavljanja starih veza koje su u prošlosti završene bez određenog razloga, prebrzo ili su jednostavno ostale nedorečene.

Prošlost kuca na vrata

Ovoj astrološkoj slici Venere pridružuje se povoljan položaj prema Saturnu koji ukazuje na povećan broj neočekivanih susreta starih prijatelja i ljubavnika. Neki od tih susreta mogu Veneru da nagnaju na iskušenje da obnovi staru vezu. Takav utisak može potrajati samo do kraja retrogradnog hoda, a najdalje do 2. jula, kada će Saturn napustiti Vodoliju i vratiti se u Jarca. Taj aspekt predstavlja kraj svih povoljnosti koje se mogu ticati starih ljubavnih veza i partnerstava. Dakle, izvesna su razočaranja.

Od 25. juna ove godine Venera ponovo kreće napred, ali će sve do 29. jula provesti u svojoj "senci", što predstavlja period osvešćivanja i završavanja svega onog što je u periodu retrogradnog hoda započeto.

Još jedna od Venerinih uloga je ona vezana za finansije, na prvom mestu za zaradu, novac i prihode. Uvek kada je tranzitna Venera u retrogradnom hodu, treba očekivati opadanje prihoda, produženje rokova plaćanja. Očekivani su problemi sa kreditima, plaćanjem dugova, kao i opšti zastoj u redovnim finansijskim tokovima, što podrazumeva i kašnjenje plata ili isplate koje su usitnjene na rate.

Venera u ličnom, natalnom, horoskopu pokazuje kakva je ljubav koju pružamo, ali i ona koju tražimo. Ona pokazuje našu sposobnost za uživanje, harmoniju, sklad, ali i zarađivanje.Pokazuje odnos prema braku, javnosti, ljudima iz našeg okruženja koje nekada doživljavamo kao protivnike.

Venera će "protresti" i mnoga prijateljstva

Smatra se da je ona "mala sreća". Za razliku od Meseca, koji je usmeren na duhovnu sferu, Venera je usmerena na fizičku - to se na prvom mestu odlikuje muško-ženskim odnosima.

Prolazeći kroz neki znak, Venera "skuplja" njegovu energiju, pa tako tranzit kroz Blizance donosi promene na životnoj pozornici Blizanci su komunikacija, saobraćaj, bliže okruženje i obrazovanje.

U ličnom horoskopu, ukoliko ste u znaku ili podznaku, ili imate neku osetljivu tačku na mestu preko kog će Venera preći, očekujte povratak ljudi i situacija s kojima ste se u prošlosti borili. Osim toga, u istoj nedelji, svoj retrogradan hod otpočinju i Jupiter i Saturn, pa je izvesno da je pred nama izazovan period tokom kog ćemo ponovo proživljavati školsko gradivo koje nismo temeljno savladali.