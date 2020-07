DNEVNI HOROSKOP: VAGE OČEKUJE SUDBONOSAN SUSRET

OVAN

Svu svoju ljubav danas ćete usresrediti na sebe i ispunjavanje sopstvenih želja. Nema ništa loše u tome. Čitanje romantične knjige, odlazak u operu ili učenje nove veštine, sve to će uticati da se osećate zadovoljno i prijatno. Samim tim, vrlo je verovatno da će neko biti oduševljen vašom pozitivnom energijom. Ako imate partnera, podelite sa njim ove radosti.

BIK

BLIZANCI

Trenutna pozicija nebeskih tela pomoći će vam da dođete do nekog važnog zaključka koji će vam omogućiti da rešite emotivni problem u kom ste se našli. Ako ste do sada bili u situaciji da ne znate gde ste i šta treba da radite, zaboravite na to. Danas će se pojaviti rešenje koje će biti veoma povoljno po vas. Ovo je naš dan.