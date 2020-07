DNEVNI HOROSKOP: Morate PROBITI BARIJERE kako bi bili srećni, zvezde vas ohrabruju da POZITIVNO RAZMIŠLJATE

OVAN

BIK

Trenutni položaj planeta je takav da će vam se verovatno ukazati prilika da odete sa nekim na jedno posebno mesto. To neće biti samo avantura, već ćete, ukoliko se to dogodi, shvatiti da tu postoji i nešto mnogo više. Problem će biti u tome što ni vi ni druga strana nemate hrabrosti da iskažete svoja osećanja. To bi moglo da upropasti ovu divnu stvar.