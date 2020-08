DNEVNI HOROSKOP: Pred STRELCIMA OZBILJNA LJUBAVNA RASPRAVA, a jedan znak sada može opušteno da se prepusti osećanjima

OVAN

BIK

BLIZANCI

RAK

LAV

Danas će vaše emocije biti znatno izraženije nego što će to biti slučaj sa drugim ljudima. Ako ste u emotivnoj vezi, nećete moći da pronađete zajednički jezik sa partnerom, pa bi moglo doći do nepotrebne rasprave. Ako ste slobodni, vodite računa da u želji za ljubavlju i pažnjim ne napravite neku glupost. Najbolje bi bilo da uveče ostanete kod kuće.

DEVICA

VAGA

Vaš problem u ljubavnim odnosima je uglavnom taj što posle određenog vremena imate potrebu da držite vašem partneru predavanja o raznim životnim pitanjima i umarate ga potrebom da na njega prenesete svoje znanje ili poglede na svet. Zvezde vam ukazuju na to da ako želite da zadržite svoju voljenu osobu, morate da naučite da je dijalog mnogo važniji od monologa.

ŠKORPIJA

Zvezde vam danas savetuju da hrabo počnete da govorite, umesto što stvarate pretpostavke o određenoj situaciji. Ako ste imali neke sumnje ili nerešena pitanja vezana za vašeg partnera, a niste ništa govorili, sada je vreme da to učinite i rešite probleme koji su vas mučili. Verovatno ćete shvatiti da nije bilo ničega oko čega je trebalo da brinete, ali je svakako vreme da počnete da pričate.

STRELAC

Danas vas očekuje dubok razgovor sa voljenom osobom, koji će se ticati vašeg ponašanja i postoji opasnost da se pretvori u neprijatnu raspravu. Zvezde vam savetuju da budete ozbiljni i iskreni, naročito ako je u pitanju veza do koje nam je zaista stalo. Ako želite da stvari i dalje idu onako kako su trenule morate dati više sebe.

JARAC

Vi se zalažete za slobodu izražavanja. Međutim, mogli biste se danas naći u neprijatnoj situaciji, jer ćete svoja najdublja osećanja izneti ljudima koji vas neće razumeti. Neke stvari je bolje zadržati za sebe. Ako imate nešto da kažete, neka to bude direktno partneru u četiri oka. Govorite iz srca i budite iskreni.

VODOLIJA

Ako ste u poslednje vreme imali sumnje po pitanju ljubavi partnera prema vama i uopšte po pitanju vaše veze, danas ćete napokon da se opustite. Zvezde vam donose sigurnost i samopouzdanje koje vam je nedostajalo. Pored toga, ako ste se pitali da li su vaše emocije uzajamne, danas ćete i za to dobiti potvrdan odgovor. Uživajte!

RIBE

Danas ćete biti emotivniji nego što je to za vas uobičajeno. Vrlo lako će vas poremetiti pesma koja vas podseća na staru ljubav, ili ćete je sresti u prolazu. Nemojte to uzimati suviše tragično. Ako ste u vezi, objasnite partneru kako se osećate i stavite mu do znanja da vam je potrebna pažnja i ljubav. Tako ćete sprečiti da budete povređeni.