DNEVNI HOROSKOP: Danas se donose krucijalne odluke za finansije i posao - Evo kom znaku će se SVE PREOKRENUTI!

OVAN

BIK

Autoritet koji vam je do sada bio zvezda vodilja, sada bi mogao da vam se suprotstavi. Vreme je da ostavite po strani svoje strahove i krenete putem vere u sebe. Biće to za vas veoma pozitivan period u životu. Takođe, to znači da ste konačno odrasli. Uostalom, ništa vas ne sprečava da ponekad priupitate za savet, zar ne?