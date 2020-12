DNEVNI HOROSKOP: Vreme je da impresionirate voljenu osobu - samo napred, zvezde vas podržavaju u tome!

OVAN

Danas biste pod uticajem astralne energije mogli uvideti da osoba koja vam se sviđa ima sasvim drugačije vrednosti od vas i to bi moglo dovesti do sukoba. Naravno, do toga ne mora da dođe ako oboje prihvatite vrednosti onog drugog, jer iz tog iskustva možete nešto i naučiti. Ali nemojte očekivati da delite iste ideje i ideale. Ipak, možete se jako lepo provesti večeras.