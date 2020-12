POZNATI RUSKI ASTROLOG OTKRIVA: Ova tri znaka će u 2021. godini imati najviše SREĆE

Poznati astrolog Pavel Globa otkrio koji znaci će imati najviše sreće i uspeha u 2021. godini!

Prema rečima poznatog ruskog astrologa Pavela Globe, 2021. će mnogima od nas značajno promeniti život, pa će se tako neki preseliti, promeniti posao i finansijski napredovati.

OVAN

U narednoj godini Ovna očekuju sjajne i značajne promene! Globa kaže da će ljudi rođeni u ovom znaku imati mnogo više motivacije da budu uspešni, a to će ih "pogurati" da slede svoje snove i krenu pravim putem. Istrajnost u tome će im pomoći da dođu do uspeha.

Prema predviđanjima ovog astrologa, ljude rođene u znaku Ovna očekuju i novi susreti i poznanstva. Ta poznanstva će imati značajnu ulogu u njihovom životu, poslu i karijeri.

Globa savetuje da slušate svoju intuiciju koja će vam reći gde treba da pokušate, a ukoliko se budete pridržavali toga i često posećivali sastanke, održavali kontakte sa ljudima, sreća će vam se osmehnuti. Ove godine ćete i finansijski da napredujete i prihodi će vam neprestano rasti.

LAV

Naredna godina ljudima rođenim u znaku Lava donosi sudbinske sastanke i mnogo različitih mogućnosti u svim sferama! Astrolog Globa kaže da će na kraju sve ispasti baš onako kako ste želeli i sanjali, a moguće je čak i preseljenje u drugu zemlju.

On savetuje da svoje želje i planove napišete i da gledate kako se ostvaruju, jer je upravo to ono što vas očekuje!Jednostavno, ove godine ćete svojim talentom i veštinama privlačiti samo "prav"e ljude, a to će pomoći da vam karijera krene uzlaznom putanjom i da ostavite sjajne rezultate!Lavovi inače vole da budu okruženi uspešnim ljudima, a to će im 2021. biti od ogromne koristi jer će im upravo oni pomoći da napreduju.

Ove godine osobe rođene u znaku Lava očekuje i finansijski napredak, što je njima veoma važno jer materijalno im je uvek prioritet. Ali, 2021. donosi i sreću na privatnom planu, pa je moguće da ove godine započnete divnu ljubavnu priču, a moguć je i brak!

JARAC

Ruski astrolog kaže da osobe rođene u znaku Jarca u 2021. godini mogu da očekuju značajan napredak u karijeri. Oni su inače veoma odlučni i praktični, uvek unapred imaju plan, a rezultat tog napornog rada biće napredak i zadovoljstvo.Globa kaže da je Jarčevima ova godina jako povoljna kada su u pitanju nekretnine, te je moguće da konačno kupite baš onakvu nekretninu o kakvoj ste sanjali.

Pored uspeha na poslovnom planu i nekretninama, pred Jarčevima je uspešna godina i kada je u pitanju ljubav – očekuje vas nova ljubav koja će vam doneti veliku sreću.

Autor: Pink.rs