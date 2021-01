Svaki ZODIJAK je sklon nekim POROCIMA! Evo ko voli da se kocka, pije, ali i da VARA

Svaki čovek ima neku slabost, bilo da se to odnosi na hranu, slatkiše, internet, televiziju, šoping dok kod drugih slabe tačke sežu i do problematičnih stvari, poput alkohola i droge.

Evo čemu ne mogu da odole horoskopski znaci.

Ovan

Ovaj znak zodijaka je sklon konzumaciji alkohola i u tome često pretera. Ovnovima dok piju piće neplanirano prolaze sati, pa se kući često vraćaju sa glavoboljom i praznim novčanikom. Osim toga, znaju da započnu svađu i sukobe, naročito s bliskim ljudima, i to gotovo bez razloga. Takođe, privlače iz i tetovaže, pa uživaju dok im tatu majstori iscrtavaju delove tela.

Bik

Pripadnici ovog znaka su pravi hedonisti, ne znaju da prestanu da jedu i piju, nemaju mere. Vrlo su seksualni, pa obožavaju da zavode partnere, a skloni su raznim oblicima virtualnih igrica, poput telefonskog seksa i upoznavanje ljudi na internet stranicama za traženje partnera, pa i pornografije. Toliko ih takve stvari fasciniraju da mogu postati pravi zavisnici.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka su prilično bolešljivi, pa često piju različite analgetike, multivitamine, tablete za smirenje, proteine, pilule za mršavljenje i druge hemikalije za poboljšanje fizičke forme.

Rak

Ovaj znak voli beg od stvarnosti traži uz čašice i cigarete nisu mu strani opijati.Rakovi su skloni prejedanju i gojenju, a tada su toliko lenji da provode dosta vremena gledajući televiziju. Takođe, još jedan od poroka im je kupovina preko TV prodaje, a tu svoju lakovernost više puta skupo plate.

Lav

Pripadnici ovog znaka često su materijalisti pa nije čudo što su zavisicni od šopinga. Obožavaju odevne komade po poslednjoj modi i sebe često počaste takvom kupovinom. Većina Lavova sklona je i prevari partnera i flertu, pa u ljubavnim pitanjima imaju drugačije kriterijume za sebe, a drugačije za svog partnera.

Devica

Device su perfekcionisti, a zbog takve svoje prirode često preteraju u onome čime se bave. Mnogi od njih imaju opsesiju od vežbanja i prevelike brige o svom telu. Zbog toga postaju hipohondari.Nisu pažljivi s novcem, pa često duguju novac drugima.

Vaga

Pripadnici ovog znaka najviše novca trošen na svoj izgled. U šopingu mogu da ostave celo bogatstvo, a naknadno će lagati koliko su zapravo potrošili. Takođe, loša strana im je što se mešaju u tuđe živote.

Škorpija

Pripadnici ovog znaka poznati su po tome što im je teško da ostanu verni, a seks za jednu noć im je veoma privlačan.Svi oblici kockanja i klađenja su njihovi poroci, a više od mogućeg dobitka privlači ih adrenalin koji tada osećaju. Takođe, praznoverni su pa se poveravaju gatarama i raznim tarot majstorima.

Strelac

Najveća slabost pripadnika ovog znaka je strast prema putovanjima, pa čak i da time zanemare bližnje.Često će nadređenima na poslu slagati da su bolesni jer im je došlo da se odmaraju, a tada će sate provesti gledajući dokumentarce o dalekim krajevima.

Jarac

Kako veoma cene samokontrolu, pripadnici ovog horoskopskog znaka uspešno odolevaju svemu u čemu osete da su prevršili meru.Teško će se odreći cigareta, a mogu postati zavisni od vežbanja, pa čak dobiti i neki oblik poremećaja ishrane jer im je fizički izgled ispred svega.

Vodolija

Od eksperimentisanja s drogom, alkoholom i cigaretama, sve do vođenja zdravog života, vegetarijanstva ili makrobiotike, Vodolije često idu iz krajnosti u krajnost. Lako postaju zavisnici od nečega, ali lako i prestaju s tim. Međutim, takvo ponašanje zna da izludi one kojima je do njih stalo.

Ribe

Pripadnici ovog znaka posvećeni su duhovnom aspektu života, pa mogu postati fanatični. Lako postaju zavisni od svih oblika igrica.

