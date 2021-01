DNEVNI HOROSKOP: Sjajan dan za BIKOVE, a od ovih stvari DEVICE treba da odustanu!

OVAN

Najverovatnije da tražite nove ciljeve u svom privatnom ali i poslovnom životu. Danas ćete imati priliku da podelite sa drugima svoje dinamične ideje. Ukoliko možete zakažite sastanke sa njima. To bi mogla biti sasvim nova grupa istomišljenika koja će vas bombardovati idejama.

BIK

BLIZANCI

Pred vama je fantastičan dan. Imaćete dosta prostora i slobode danas, te biste to mogli iskorititi i uraditi nešto kreativno. Mogli biste upisati neki umetnički kurs ili započeti nešto sami da radite – slikate, pišete... Šta volite da radite? Krenite sa tim.

RAK

LAV

Nakon par dana usporene energije, danas se vraćate u formu. Instinkt će vam biti izoštren i odvesti pravo do ljudi koji će vam pomoći. Ovo bi mogao biti sjajan dan da napišete neki izveštaj ili samo zapišete svoje uspomene. Nemojte se ustručavati da uzmete papir i olovku (tastaturu!) – bićete veoma plodonosni.

DEVICA

Ukoliko ste nailazili na dosta otpora kada je jedan projekat u pitanju, verovatno da treba od njega da odustanete. Vrlo je verovatno da i dalje radite na određeni način, iako ste promenili svoje ciljeve. Sve o čemu treba da razmišljate jeste koji su vaši ciljevi i da li je to ono što i dalje želite? Razmislite o tome.

VAGA

ŠKORPIJA

STRELAC

JARAC

VODOLIJA

Danas ćete imati bankarsku preciznost. Isproveravaćete sve živo – od svakodnevnih troškova do investicija, dečijeg novčanika, da ne spominjemo koliko ste potrošili na kredite. Uradite to, jer je ovo pravo vreme za tako nešto. Bez obzira šta drugi misle, to je zasita veoma važno.