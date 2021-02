Ova 4 znaka čeka PAKLENI februar - ČUVAJTE SE RETROGRADNOG MERKURA!

Oni će na svojim plećima osetiti svu težinu retrogradnog Merkura.

Retrogradni Merkur pravi haos u Zodijaku, a to će posebno osetiti četiri horoskopska znaka u februaru!

Ovan

Iako ćete se u prvoj polovini meseca možda osećati društveno i ekstrovertno, u drugoj polovini meseca stvari će se smiriti i postaćete svesniji svojih osećanja. Kad sezona Riba započne, aktiviraće se vaša podsvest i sve skrivene emocije koje nikada ne ugledaju svetlost dana. Dajte svom srcu priliku da napokon oseti sve ono što nosi u sebi.

Rak

Ovaj mesec je u znaku transformacije. Treba otpustiti prošlost, kako bi se napravilo mesta za budućnost i prihvatiti da nekim stvarima nije suđeno da traju zauvek. Imate sklonost tome da romantizujete prošlost pa zašto tako ne biste razmišljali i o budućnosti? Svet je pun mogućnosti i do kraja meseca uvidećete koliko ih zapravo ima.

Devica

Merkur, koji je vladajuća planeta Device, je retrogradan, a to znači da ćete biti zbunjeni, neorganizovani i smeteniji nego inače. Imaćete osećaj da ništa ne radite kako treba, a zbrka u glavi sve će to još više otežavati. Ali, nemojte da očajavate, sve je to samo privremeno.

Škorpija

Vaši odnosi sa ljudima su u poslednje vreme pod velikim pritiscima. Možda se svađate s partnerom, ljuti ste na najboljeg prijatelja ili ste spremni na svađu kada god vas kolege na poslu nešto pitaju. U ovom mesecu trebalo bi ponovo da procenite dinamiku vaših odnosa i zapitate se kako možete biti bolji partner, pogotovo kada se nađete suočeni s nedaćama.