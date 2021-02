TVRDOGLAV i misli da je uvek u pravu: NAJNABEĐENIJI horoskopski znak

Rođeni u ovom znaku veoma su dinamični i energični. Mirno i promišljeno pripremaju sve akcije.

Sa urođenim radnim navikama hrabro grabe kroz život i ne dozvoljavaju da ih ma ko ometa u tome. Veliki su entuzijasti i vole da se uhvate sami u koštac sa teškim problemima. U odnosima sa poslovnim ljudima i prijateljima nedostaje im doza elastičnosti i diplomatije. Veoma su tvrdoglavi. Ova izrazita i urođena osobina smeta im prilikom napredovanja u karijeri.

U poslu ipak postižu uspehe, i to zahvaljujući svojoj upornosti, vrednoći i neprestanom zalaganju. Na uvrede su jako osetljivi i zbog ponosa se sukobljavaju sa svima, pa i sa najbližom rodbinom. Veruju da su samo oni u pravu i uvek ostaju dosledni svojim principima. To je BIK (od 21. aprila do 20. maja).

Autor: Pink.rs