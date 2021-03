Oni će vas TRETIRATI KAO KRALJICE. Predstavnici ovih znakova su najbolji partneri

Prvi sastanci su zapravo predviđeni za otkrivanje brojnih stvari. Međutim, treba uzeti u obzir i činjenicu da svako na prvom (drugom, trećem) sastanku želi da ostavi najbolji utisak. Ali šta je sa situacijama koje potom slede?

Da li će se osoba koja vas zanima ponašati prema vama isto kao na prvom sastanku i kada započenete vezu? Astrologija u ovom pogledu može dosta da vam pomogne. Otkrivamo vam koji su to znaci koji će vas tretirati kao kraljicu.

BIK

Muškarac rođen u znaku Bika, odnosi se prema osobi ženskog pola kao prema pravoj kraljici. Njenu ni najmanje teško ne pada sve što treba da uradi da bi nju učinio srećnom. On je jedan od onih muškaraca koji cene sav vaš trud koji ulažete u vašu ljubavnu vezu. On ne zatvara svoje oči pred stvarnim problemima i uvek je tu da podrži osobu sa kojom je u vezi. Bik je taj koji će učiniti da se njegova draga zaista oseća voljeno.

RAK

Rak je jedan od najosetljivijih i najemotivnijih znakova u Zodijaku. Svakog dana on će pronaći način da osobi koja mu se sviđa to i pokaže. Od nežnih reči, preko još nežnijih poljubaca do dirljivih poklona. Rak zaista zna kako da izrazi ljubav i svoju voljenu tretira kao kraljicu. On je taj koji je u stanju da ispuni svaku želji onoj koju voli, koliko god ona zahtevna bila. Ako treba da bira uvek će izabrati društvo svoje voljene u odnosu na sve druge ljude.

LAV

Lav je ona vrsta muškarca koji će razmaziti osobu koju voli skupocenim poklonima i romantičnim večerama uz sveće. On je uvek pravi gospodin, i zna šta treba da uradi da bi zaveo jednu damu. Kada je u vezi, Lav je izrazito odan i ne skreće sa puta. Kao porodičan čovek ako oseti da je pronašao svoju srodnu dušu, on će joj svoje lavlje srce pokloniti na dlanu. Ako neko zna ženu da tretira sa poštovanjem, onda je to svakako Lav,

