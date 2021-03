Kako se oblače horoskopski znaci: Ovna ćete prepoznati po crvenom kaputu, a kraljica stila je OVAJ znak

Kako se koji horoskopski znak oblači i kako ih prepoznati po garderobi?

Ovan

Predvodnik je u svemu. NJegova boja je crvena. Voli garderobu koja je jednostavna za održavanje. On nema vremena da lickanje, doterivanje i peglanje. NJega ćete najčešće videti u farmerkama i košulji. Voli jednostavne praktične stvari koje ističu njegovu figuru ali bez puno detalja.

Bik

Udobnost je ono što karakteriše njegovu odeću. Voli smirene neupadljive zemljane tonove ali od kvalitetnog materijala. Žene vole da ističu struk. Obožava detalje kojima upotpunjava garderobu.

Blizanci

Pre svega da je kvalitetno i udobno i mladalački. Videćete ih u raznim stilovima, ali ono u čemu se oni osećaju odlično je elegantno-sportska garderoba. Pošto stalno negde zuje i jure ona mora da bude udobna da ih neograničava.

Rak

Kod Raka je sve emocija pa tako i idnos prema garderobi. Ume da se veže za određeni komad garderobe. Ono u čemu se on najlepše oseća je kućna garderoba! Posvećen je domu bira da bude savršeno odeven u njemu. Možda jedan od znakova koji je najlepše obučen u kući.

Lav

Sve mora da bude savšeno, skupo i moderno. Voli modu i uvek ćete na njemu videti skupe odevne predmete i detalje. Skup sat, dobar komad nakida. Voli svaki stil da oblači u zavisnosti od situacije. Prvak je luksuza i kada uđe u prostoriju svakako je primećen.

Devica

Prepoznajete je na kilometar po savšeno ispeglanoj garderobi i po mirisu omekšivača. Uvek će se pre odlučiti za "čist" miris nego za parfem. Voli sklad i ne voli mnogo da eksperimentiše. Ima oprobane kombinacije koje joj savršeno stoje i uvek će tu kombinaciju da obuče za neki događaj.

Vaga

Ako neko ume da se igra sa modom, onda to Vaga zna. Stilu oblačenja poklanja dosta vremena jer ume da "upakuje" staro sa novim, elegantno sa rok stilom,jednostavno ono što niko ne bi ukompletirao Vaga to uradi savšeno. Veliki je esteta i svesna je toga.Zaljubljen je u modu.

Škorpija

Ona će izborom odeće pokazati kako se oseća tj svoja osećanja. Kod nje dominira seksi stil i ume da ga iznese na najbolji način. Nikada vulgarno, a opet izazovno uvek na granici da vam zagolica maštu.

Strelac

Kako ga ne drži mesto u uvek je spreman za iznenadna putovanja ili promene plana tako je i garderoba prilagođena raznim situacijama. Može svečano za prijem u palatu, može sportski za jahanje konja ali nikada da ga garderoba ograničava. Pošto ima vretenaste mišiće sve što obuče mu savršeno stoji.

Jarac

Samo praktično i svrsishodno. Ako je kiša tu je kabanica i gumene čizme. Jednostavno ovaj znak se ne rasipa novcem za garderobu ali kada odvoji novac kupuje najskuplje ali samo ako je baš neophodno. Sve na njemu je besprekorno, uredno i svedeno i voli da ispunjava formu.

Vodolija

Sve što pomisli on obuče. Pošto voli da pomera granice i ruši predrasude tako se ponaša i u modi. Sve što ne možete da zamislite on će obući. Ali nikada neće ličiti na pajaca već on to savršeno iznese i svemu daje lični pečat. On tmuran dan oboji veselom garderobom. Savršeno!

Ribe

Vole unikatne stvari. NJihov stajling je uvek upotpunjen nekim unikatnim predmetom: broš, šešir ili marama. To je upečatljivo. Kraljice su da iznesu najromantičniju lepršavu haljinu. Vole da ostave utisak, ali ne kao Lav već da ostave utisak mističnosti. Što one i jesu.