DNEVNI HOROSKOP: Ovan neka se pripazi, dok je pred Bikom dan pun neočekivanih iznenađenja!

OVAN

BIK

BLIZANCI

RAK

Hranite se znanjem! Posetite knjižaru ili pročitajte nešto interesantno na netu ili novinama. Ako ima te vremena otiđite u biblioteku ili krenite na neki kurs moji vas zanima. Nove inforamcije i saznanja su svugde oko vas, vaše je samo da ih prihvatite. Ljudi su često i sami najveci izvori. Pitajte nekog da vam nešto objasni, ako je to ono što vam treba.

LAV

DEVICA

Ovo je vaš dan i nemojte nikome dopustiti da vam ga pokvari. Vrlo je važno da se potpuno fokusirate na ono što želite da postignete. Nemojte toliko gubiti vreme razmišljajući kako ćete doći do toga. Samo započnite. Krenite. Prvi korak je veoma važan.

VAGA

Otvorite se i pokažite svoju osetljivu stranu. Što više budete spremni da podelite sa drugima svoja osećanja, to će i oni poželeti da podele sa vama njihova. Razum i osećaji su vam uravnoteženi te to iskoristite kao prednost. Proširite svoja gledišta i iskoristite to da racionalnije priđete svojim emocijama.