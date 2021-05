NAKON 11 GODINA: Jupiter ponovo ulazi u ovaj horoskopski znak, a evo šta to znači!

Posle tačno 11 godina, Jupiter ulazi u znak Riba 13. maja i tu ostaje do 28. jula. Tada se na nekoliko meseci vraća u Vodoliju, a u Ribama će ponovo biti od 29. decembra i u ovom znaku ostaje tokom 2022. godine.

Jupiter u Ribama će potencirati i svest i o onima kojima je pomoć najneophodnija - o siromašnima, bolesnima, dakle svima onima kojima treba pomoć, briga i podršku zajednice kako bi opstali.

Iako ni drugim običnim smrtnicima neće biti lako. Nažalost, ova Jupiterova pozicija može da ukaže na nestabilnu situaciju u kojoj će mnogi biti ostavljeni na milost i nemilost, pa će ovaj period da preguraju samo pukom verom i optimizmom koji će im pomoći da drže glavu iznad vode.

Jupiter će dati "vetar u leđa" naročito vodenim znacima, Raku, Škorpiji i Ribama, ali i zemljanim, Biku, Devici i Jarcu, tako što će im dati priliku da unaprede svoje živote.

Ipak dobiti priliku ne znači i iskoristiti je, tako da je važno da sve što vam se "otvori" dočekate otovrenih ruku i da se ne plašite rizika i da ne strahujete od neizvesnog ishoda. Ako se tako budete ponašali, Jupiter će vam obilno da nagradi vašu hrabrost, ali možete da ostanete i praznih ruku i da dobro tresnete na zemlju ako preterate u sebičnosti i bahatosti ili mislite kako ste bolji od drugih.

Za sve ostale znake, vazdušne, Blizance, Vage i Vodolije, kao i vatrene, Ovnove, Lavove i Strelčeve, ovo će biti period kada će vam se vraćati osobe ali i problemi iz prošlosti. Prisetite se šta vas je to mučio pre 11 godina, jer će to sada to opet doći na dnevni red.

Kako god da okrenete, čeka nas uzbudljiv period, pa zato budite pametni, iskoristite prilke koje vam se nude i pažljivo rešavajte probleme iz prošlosti koje ste do sada gurali pod tepih.