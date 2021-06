DNEVNI HOROSKOP: Strelca čeka nikad UZBUDLJIVIJI SUSRET, dok Ovnove čeka DRAMA U LJUBAVI!

OVAN

Ovaj dan će biti posebno uzbudljiv onim pripadnicima ovog horoskopskog znaka koji će biti u prilici da negde odputuju. Ukoliko ste singl, velike su šanse da baš danas doživite neobavezan, ali uzbudljiv flert sa jednim poslovnim saradnikom. To je osoba koju dugo poznajete, ali nemate često priliku da se nađete u njenoj blizini.

Dan koji je pred vama može biti veoma stresan, ali samo ako vi to dozvolite. Najvažnije je da izbegavate sve konflikte, pogotovo one sa voljenim bićem. Staloženost i smirenost su danas na vašoj listi prioriteta. Ne nasedajte na provokacije, takođe. Situacija na ljubavnom planu ima šanse da se stabilizuje jedino na ovaj način.

Danas ćete biti prilično popustljivi kada je u pitanju partnerski odnos, što vam inače nije svojstveno. Moguće je da u stvari, polako dižete ruke od trenutne ljubavi jer više nemate snage da se borite sa manama vašeg partnera. Do sada ste se nadali da će on da se promeni uz vašu pomoć ili bez, a sada više niste sigurni u to.