Rang lista najzrelijih znakova Zodijaka: Ko je odgovoran, a na koga nikad ne možete da se oslonite

Neki predstavnici horoskopskih znakova su pozdani i zreli, dok su drugi večita deca.

Sazvežđe pod kojim smo rođeni, tvrde astrolozi, može mnogo toga da otkrije o nama, pa i to koliko smo zreli i pouzdani kao osobe.

U zavisnosti u kom ste horoskopskom znaku rođeni, poznavaoci zvezda tvrde da će zavisiti i to koliko ćete izrasti u zrelu i pouzdanu osobu koja će imati empatije i razumevanja za druge.

Na čelu kolone zrelih astroloških predstavnika su Jarac, Rak i Devica, a na začelju Strelac, Ovan i Blizanci.

1. Jarac - najzreliji horoskopski znakJarčevi su živo otelotvorenje zrelosti. Znaju šta moraju da učine da bi uspeli, pa se jednostavno toga i drže.

Dok se drugi horoskopski znakovi lako povedu za svojim željama ili imaju nedostatak čvrstine, Jarčevi su spremni na žrtvu. Oni vide širu sliku i ubiraju plodove svog rada.

2. Rak - savršena odrasla osoba

Rak ima česte promene raspoloženja, ali ovo je bez sumnje jedan od najzrelijih znakova Zodijaka. Dok su drugi ljudi skloni napadima nesigurnosti, oni razumeju kako ono što rade utiče i na njih i na druge ljude.

Način na koji se nose sa svojim osećanjima ukazuje na visok stepen zrelosti, posebno emocionalne.

3. Devica - pravi dobre izbore

Ovaj strpljivi i inteligentni horoskopski znak uvek je spreman da igra ulogu koju niko drugi ne želi. Na život i ljude Device gledaju vrlo kritično, ali su u isto vreme brižne i spremne da tuđe potrebe stave ispred svojih.

Njihova reč je svetinja, pa možete očekivati ​​da će Devica ispuniti dato obećanje. Device znaju koji su njihovi nedostaci i neprestano rade na njima kako bi došle do savršenstva.

4. Bik - uvek razuman

Ovaj snažan zemljani znak može biti prilično beskompromisan u određenim situacijama. Ipak, Bikovi su u celini vrlo zreli ljudi - pod uslovom da ne pripadaju nižim tipovima ovog znaka.

Deo onoga što ih čini toliko tvrdoglavim jeste što imaju vrlo jasnu sliku o tome ko su i šta hoće. Oni se zalažu za ono u šta veruju, ne forsiraju svoje mišljenje o vama i jedni su od najpouzdanijih ljudi Zodijaka.

5. Vaga - poštena i pravična

Kao jedan od najpovršnijih horoskopskih znakova, bilo bi neistinito reći da su Vage zrele u svakom smislu te reči.

Ali, njihova prirodna sklonost pravdi i jednakosti daje im urođeni stepen zrelosti na druge načine.

Vage se ne boje da zauzmu nepopularnu poziciju ako im se ta pozicija čini poštenom i uvek su spremne na kompromis ako to znači da će svi biti srećni.

6. Vodolija - promišljeni borac

Iako se njihova nesposobnost da izraze osećanja definitivno može protumačiti kao emocionalna nezrelost, Vodolija je vrlo promišljen i progresivan horoskopski znak.

Poznata je i kao pobunjenik, jer je sklona da se suprotstavi svima kad se njena uverenja kose s popularnim mišljenjem. Vodolije imaju tu sposobnost da odbrane svoje ideje pred svima, što zahteva veliku dozu zrelosti.

7. Ribe - neujednačen znak

Ovaj vodeni znak nalazi se u sredini na lestvice zrelosti. Teško je tvrditi da Ribe nisu najsaosećajniji i emocionalno najosetljiviji horoskopski znak, a ta dva atributa su jasni pokazatelji zrelosti.

Međutim, one su u isto vreme izuzetno nesigurne, zbog čega sve kritike primaju k srcu i kao rezultat toga često se žrtvuju. Zbog njihove nesposobnosti objektivne introspekcije nije realno nazvati ih zrelima.

8. Škorpija - ima nezrelu stranu

Na osnovu prvog utiska o njima, najverovatnije biste pomislili da su Škorpije zrele u svakom smislu te reči, ali nije baš tako. Poznato je su one najmanipulativniji znak Zodijaka.

Istina je da većinu onoga što rade, rade u svoju korist i ovaj nepoverljivi znak retko će žrtvovati svoj uspeh i dobitak za druge. Ako ikada poželite da vidite sliku i priliku nezrelosti, pogledajte Škorpije.

9. Lav - bori se sa zrelošću

Lavovi imaju osobine koje su važne za zrelost, a to su velikodušnost i odanost, ali njihova najveća mana je to što vole da su uvek u pravu, kao i to što su najveći egoisti Zodijaka.

10. Strelac je veliko dete

Kao duboko introspektivan i filozofski znak, po nekim njihovim pogledima na svet, Strelčevi bi mogli da se svrstaju u zrele.

Međutim, ovaj znak čini sve što je u njegovoj moći kako bi zadržao kontrolu nad svojom slobodom, što znači da obećanja i garancije nisu karakteristični za Strelca.

Oni žive svoj život najbolje što mogu i nadaju se da to možete i vi bez njihovog učešća u vašim aktivnostima.

11. Ovan nije zreo

Nema sumnje da su Ovnovi sjajni ljudi koje bi trebalo imati u životu, posebno zbog njihove samouverenosti i bezbrižne naravi, ali oni nisu baš oličenje zrelosti.

Jedan od najvažnijih aspekata zrelosti je svest o svojoj okolini i ljudima u njoj, a Ovnovi nisu baš poznati po tome.

Nestrpljivost i agresivnost dve su ključne osobine ovog znaka, koje zapravo istovremeno isključuju zrelost.

12. Blizanci su najnezreliji znak

Blizanci nikada ne žele da odrastu. Iako im je sloboda bonus, Blizanci nisu odgovorni sa stvarima i obavezama koje donosi odrastanje.

Kao izrazito ekspresivni i inteligentni ljudi, posle nekog vremena imate utisak da svesno odlučuju da izbegavaju odgovornost.

U idealnom svetu svi bi se zabavljali kao i Blizanci, ali tada niko ništa odgovorno i ozbiljno ne bi radio...