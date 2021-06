RETROGRADNI NEPTUN ĆE SVIMA NAPRAVITI HAOS I POMRSITI KONCE: Ipak na ova 3 znaka će dobro uticati

Neptun svake godine ulazi u retrogradnu fazu, a u 2021. to će se dogoditi 25. juna, i to u znaku Riba, a trajaće sve do 1. decembra. Tokom ove faze možete se osećati uznemirenije nego obično, čak i bez razloga.

Neptun svake godine ulazi u retrogradnu fazu, a u 2021. to će se dogoditi 25. juna, i to u znaku Riba, a trajaće sve do 1. decembra. Tokom ove faze možete se osećati uznemirenije nego obično, čak i bez razloga.

Mnogi će biti zabrinuti za svoj položaj i reputaciju, a jedina stvar koja će vam pomoći da izbegnete negativnost jeste da budete iskreni i da svakim korakom radite na svom razvoju.Najvažnija poruka retrogradnog Neptuna jeste izbegavanje haosa i drame. Ipak, postoje i svetle stvari koje nam kretanje Neptuna unazad donosi, a to je podsećanje na to ko smo i koji su naši najveći potenciijali, sposobnosti, kao i na kojem polju života možemo da napravimo korak unapred.

Evo na koja 3 horoskopska znaka će retrogradni Neptun imati dobar uticaj:

Blizanci

Očdekuje vas iskrenost i rešavanje negativnih situacija u ljubavnim odnosima. Mnogi slobodni Blizanci poradiće na svom samopouzdanju što će učiniti da se lakše upuste u romantičnu vezu koja može doneti emocionalno blagostanje. Imaćete dobar društveni život, a pred vama je period zabave.

Devica

Često ste pod stresom, a retrogradni Neptun dolazi kao poručen da vam vrati malo lakoće i radosti u život. Provedite više vremena sa bliskim ljudima i sa osobama koje čine da se osećate voljeno. Radite više na sebi i otpuštanju stresa. Ništa na ovom svetu nije toliko važno da treba da iscrpite svu svoju energiju. U ovom periodu moguća je i napetost, ali uz pomoć prijatelja i rada na svom mentalnom i emotivnom stanju uspećete mnoge stvari da rešite i izađete iz ove faze kao preporođeni.

Škorpija

Iako ćete na početku vladavine retrogradnog Neptuna razmišljati kuda dalje, kockice će se uskoro same složiti. Moguće je da ćete dobiti unapređenje ili finansijsku nagradu koju ste zaslužili. Stvari se menjaju brzinom svetlosti, a vi razmislite kako možete joiš više da novonastalu situaciju okrnete u svoju korist.

Autor: