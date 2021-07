DNEVNI HOROSKOP: Device, ovo je sjajno vreme za vas da prezmete NOVI korak na ljubavnom planu

OVAN

Možda će dugo očekivani poziv od starog prijatelja konačno doći do vas. Vest da je cilj na kome ste radili konačno na dohvat ruke takođe će možda naći put do vas. Puni ste optimizma. Ambicija koja vas je dobro služila u prošlosti, nastaviće to da radi i sada. Možda ćete morati da zabavljate neke goste. To će vam pretstavljati obavezu, ali ćete se barem dobro provesti.