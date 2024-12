Oni ništa ne rade bez računice koja im donosi korist: 4 horoskopska znaka koji sve ANALIZIRAJU

Iako većina ljudi očekuje da će među prvima na ovom spisku analitičara biti Devica, nije baš tako

Kao najvećeg analitičara među svim znakovima Zodijaka mnogi smatraju Device, ali ovaj put one nisu među onim najproračunatijima. Device su sklone da analiziraju ponašanje i postupke drugih ljudi, ali ređe će biti proračunate u odnosima s drugom ljudima.

Neki ljudi su bezbrižna, ležerna i opuštena bića koja nemaju tendenciju previše da razmišljaju pre nego što nešto urade. S druge strane, neki analiziraju svaki korak računajući šta će im to u određenoj situaciji dati, odnosno oduzeti.

Astrolozi tvrde da postoje četiri horoskopska znaka koji ništa ne rade dok ne proračunaju kakvu korist to njima donosi.

1. Škorpija

Škorpije su vrlo oštroumne. Nikada ne govore otvoreno šta hoće, već manipulišu ljudima da rade tačno ono što one žele, igrajući s drugima. Pažljivo računaju svaki svoj potez kako bi postigli svoj cilj koji su postavile. Na putu ka tom cilju neće se mnogo obazirati na osećanja drugih i to da li su ih povredile ili im učinile nešto loše.

2. Rakovi

Rakove drugi često vide kao preemotivne da bi odluke donosili na temelju logike. Ali to nije slučaj. To je velika zabluda koju oni stvaraju oko sebe, pa ljudi nisu sposobni da vide koliko su oni zapravo proračunati kada su u pitanju ostvarenja njihovih namera. Kada nešto žele, oni će "sto godina" razmišljati i na kraju učiniti ono što je za njih najbolje na duge staze bez obaziranja na to šta se dešava s ljudima koje su iskoristili da ostvare zamišljeno.

3. Blizanci

Verovali ili ne, ali ove najveće pričalice Zodijaka i te kako umeju da zaćute kada hoće da ostvare svoje interese. Blizanci ne vole jedino otvoreno da razgovaraju s drugim ljudima o svojim ciljevima i težnjama. Nisu previše glasni u pogledu svojih ambicija, ali pre nego što ljudi to shvate, oni su već držeći sve u tajnosti ispunili svoje težnje i stigli do cilja sami. Oni neće zloupotrebiti druge, ali neće ni deliti svoj uspeh s njima.

4. Ribe

Ribe su vrlo ambiciozne i učiniće sve da ostvare svoje ambicije, uključujući i to da će iz interesa oko sebe okupiti ljude koji će im pomoći da postignu zacrtani cilj. Pre nego što išta učine analiziraće svaki korak kako bi postigle sve što su naumile, a kao začin predstaviće sebe kao žrtvu.

Autor: Pink.rs