DNEVNI HOROSKOP: Jedan znak zodijaka mora da pazi na zdravlje, dok Blizanci treba da sačuvaju novac

OVAN

Danas ćete biti malo napeti. Moguće je da ćete biti u centru pažnje nekog ili nečeg. Dok vam to obično ne bi smetalo, danas će vas učiniti nervoznim. Kada svi gledaju u vas i očekuju da kažete nešto – onda recite. Budite kratki i jasni, a zatim se povucite. Niste raspoloženi. Idite u biblioteku i odaberite knjigu koja vas interesuje. To vam može pomoći da se rešite stresa.

BIK

BLIZANCI

RAK

Danas ćete više nego obično žudeti za samoćom. Ako ste već obećali da ćete otići na neku zabavu ili neki drugi društveni događaj, trebali biste to da ispunite, bez obzira što vas to u ovom trenutku iritira. Ukoliko imate potrebu da radite na nekom projektu ili zadatku, bacite se na to. To će vam pomoći da se rešite tenzije i odete večeras na zakazani događaj.