5 najvećih narcisa Zodijaka: Oni su zaljubljeni u sebe i veliki majstori obmane

Kažu da onaj ko ne voli sebe nije sposoban da voli ni druge, ali neki horoskopski znaci preteruju u toj ljubavi.

Sazvežđe pod kojim se rodimo uglavnom određuje neke naše opšte karakteristike i nešto što imamo zajedničko sa predstavnicima istog znaka Zodijaka.

Poznavaoci astrologije tvrde da su neke osobine tipičnije za određene horoskopske znak, nego za neke druge. Tako je narcisodinost dominantna odlika pet znakova.

1. Devica

Device imaju jednu dominantnu narcisoidnu osobinu, a to je da su ubeđene da su uvek najveći genije u prostoriji.

Device su pune sebe i imaju argumente kojima to potkrepljuju tvrdeći da su nepogrešive, jer sve i uvek analiziraju.

One su spremne i da manipulišu smo da bi dobile ono što hoće i da bi ostvarile svoje ciljeve.

Narcisi traže savršenstvo - žele savršenog partnera, savršenu kuću, savršen posao, što je tipično za Device. Još jedan pokazatelj njihove samoljubivosti je i to što se često ponašaju arogantno ili umišljeno.

2. Bik

Bikovi veruju da su bolji i da zaslužuju više od većine ljudi. Ubeđeni su da mogu da rade šta hoće, da na to imaju pravo, jer su bolji od drugih.

Nedostaje im sposobnost empatije - ako im se nije dogodilo ono što se događa nekom drugom, neće ni pokušati da to shvate.

Bikovi su kao narcisi takođe skloni da na silu nametnu da su u pravu i imaju probleme sa besom. Oni su majstori obmanjivanja i veliki materijalisti.

Međutim, najnarcisoidnija stvar kod Bika je njihova sposobnost da nagovori ljude da rade stvari koje obično ne bi radili. Morate biti na oprezu kada imate posla sa Bikom, da se sutra ne biste kajali.

3. Lav

Lavovi su toliko puni sebe da ih nije teško videti kao narcise. Iskreno veruju da se svet vrti oko njih i da zato imaju pravo da rade šta i kako hoće.

Oni su naizgled puni sebe i samouvereni, ali su u stvari potajno nesigurni, što jeste karakteristika narcisa. Lavovi su praktično izmislili “ljubavno bombardovanje” - taktiku da nekoga obasipaju pažnjom, poklonima i cvećem.

Oni će učiniti gotovo sve da zadovolje svoje želje i nije ih briga ko će pri tome biti povređen.

4. Škorpija

Škorpije su manje narcisoidne od prethodna tri znaka Zodijaka, ali ako s njima imate posla pazite se da ne budete povređeni. Od svih horoskopskih znakova najpre od Škorpija možete da doživite da vas izdaju, a i izuzetno su usredsređene na osvetu. Kada Škorpija odluči da ratuje, nije je briga ko će biti povređen.

Osvetu Škrorpija servira hladnu, a u njoj je proračunata i nasilna. Čini se da osobe rođene u ovom vodenom znaku ne vide koliko je pogrešno iskorištavati druge da bi dobili ono što žele. Imaju talenat da potpuno blokiraju ljude i izbrišu ih iz života.

5. Vodolija

Kada za Vodoliju astrolozi kažu da je narcisoidna, mnogi se pobune, pa će reći da to nije baš tako nego da su one zapravo samo nezavisne. Ali ta njihova nezavisnot može da ide dotle da one uopšte na razmišljaju ni o čemu osim o svojim željama i htenjima.

One imaju humanu crtu i potrebu da pomažu drugima, posebno slabima i ugroženima, ali sa druge strane umeju da budu hladne i distancirane, a to su osobine koje su karakteristične za narcise.

Ova astrološka deca budućnosti, kako ih mnogi zovu, umeju da iskoriste ljude za svoje ciljeve, a ponekad je njihov dobrotvorni rad samo način da privuku pažnju i sledbenike.

Vodolije često misle da znaju neke stvari bolje od drugih, a ako vas koriste za svoje ciljeve smatraju da bi trebalo bi da se osećate polaskano.

