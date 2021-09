KOMBINACIJE, PRELJUBE I RAZVODI! Zvezde donose IZAZOVAN PERIOD - Sve će se saznati! Spremite se za haos

Venera je u Škorpiji od 10. septembra do 7. oktobra i to je vreme veza za jednu noć!

Kada je Venera u Škorpiji možemo da očekujemo da će sav "mulj" izaći na površinu pogotovo kada su partnerski odnosi u pitanju.

Venera u Škorpiji traži mnogo

Ovoj Veneri je ljubav jednako bol. Ona je surova i strastvena. Od partnera traži sve, ali isto toliko i daje. Sama Venera vlada našim vrednostima kada je ljubav u pitanju i baš tu će neki doživeti velike promene.

Ova Venera je teška, ali mnogo daje

U toku svog kretanja Venera će imati kvadrat sa Plutonom što će doneti velike seksualne apetite, ljubomoru i veliku potrebu za kontrolom. Sve to dovodi do rasprava i ozbiljnih svađa u partnerskim odnosima.

Uran je razarajuća planeta i nije taktična

Naime, 19. septembra Uran će se približiti Veneri i traži od nas promene u vezama, ali i promene unutar nas. Uran je razarajuća planeta koja nije taktična. Savet je da se uzdržite od naglih promena ako je ikako moguće. Najviše će ovaj dodir Venera i Urana osetiti fixi znakovi pogotovo Bikovi koji ne vole promene.

Tajne izlaze na videlo

Mnoge skrivene tajne će izaći na svetlost dana. U periodu ovog tranzita Venere kroz znak Škorpije ne treba da ulazite u površne veze. To vam ova Venera neće ni dozvoliti. Sada ako upoznate nekoga nema skrivanja, upoznavanje je do kraja do najmračnijih delova naše duše.

Ovo je period veza za jednu noć

Svi ćemo biti ogoljeni do kraja . Takođe, ova Venera voli seks i neobavezne veze (one za jednu noć) pa ako želite i to da probate sada je idealno vreme za to.

Ali pazite da ne izgubite glavu! Kada se Venera u Škorpiji jednom uvuče pod kožu teško je zaboravljate i tražite još više i više!

Ovu Veneru će najlepše osetiti Škorpija, Rak i Ribe A malo teže će pasti Vodoliji, Bikovima i Lavovima.