Sve što treba da znate o Vagama – na jednom mestu

Ekstrovertne, neposredne, osobe rođene u periodu od 23. septembra do 23. oktobra obično su veoma društvene. Ipak, iako vole ljude, one ne preferiraju gužvu, već manja druženja, a poznato je da su odlični posrednici: ako se dvoje u društvu posvađaju – Vaga će biti ta koja će da ih pomiri.

Pripadnici ovog znaka najčešće teže uspostavljanju ravnoteže, mira i pravde u svetu, bilo globalno ili na planu svog malog sveta.

Vage su inteligentne osobe, šarmantne, mogu da budu veoma ubedljive, obično su vrlo posvećene poslu. One su često lideri u svojim oblastima, ali mogu ponekad da se opuste i zbog toga deluju nemarno.

Često se pripadnici ovog horoskopskog znaka smatraju najpovršnijima, što nije daleko od istine: oni su opsednuti lepotom! To ne čudi, s obzirom na to da je njihova vladajuća planeta Venera, pa Vage obožavaju muziku, umetnost, lepe predele, lepe ljude. One će vam otvoreno reći da se presvučete pre izlaska jer vam to što ste odabrali ne stoji najbolje.

Kako ne podnose nepravdu, uvek će dati sve od sebe da je otklone. Nisu skloni raspravi bez razloga i obično sami upadnu u sukob kada postoji nešto krupno oko čega bi se borili, ali inače je njihov moto „Ja balansiram“.

Teško im pada biranje strane ili donošenje velikih odluka u životu, baš zbog svoje neprestane težnje ravnoteži.

Često im je životni prioritet da pronađu svoju drugu stranu u vidu idealnog partnera, a u vezi se stalno trude da uspostave harmoniju. Preziru samoću, pa su odlični i kao prijatelji, sa izuzetkom izražene sklonosti kašnjenju. Obično će učiniti sve što je potrebno da bi njihovi emotivni partneri, prijatelji, kolege i članovi porodice bili zadovoljni i veoma su fleksibilni.

Odlično se snalaze na poslovima policajaca, advokata ili sudija, zbog svoje potrebe da uspostave zakone pravde, ali zanimljivo je da i su izuzetni u svemu što se tiče mode.

Najčešće Vage umeju s parama i neće lako ostati praznih džepova, ali neće se lako ni obogatiti jer obožavaju lepu odeću, obuću, nakit. One uvek znaju gde se u blizini nalazi prodavnica nečega što bi zadovoljilo njihovu potrebu za lepim. Ipak, ne troše samo na sebe, već rado i često iznenađuju ljude u svom životu lepim poklonima.

