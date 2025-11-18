Njima je SUĐENA VEČNA LJUBAV: Između ova DVA HOROSKOPSKA ZNAKA je veoma snažna i NERASKIDIVA VEZA

Da li postoji savršena ljubav, da li postoji savršeni sklad? Horoskop kaže "DA".

Obostrana privlačnost ponekad je dovoljna da se zaiskri varnica ljubavi, ali uz sve čarolije ljubavne hemije, to nije dovoljno da veza bude uspešna i trajna.Kako par rešava probleme, koja ih pitanja zanimaju, kakav je životni stil oba partnera i kakvi su njihovi stavovi prema preljubi i poverenju? Sva ta pitanja utiču na sklad u ljubavi!

Devica i Vodolija

Kompatibilnost između Device i Vodolije zapisana je u zvezdama! Najviše se to može objasniti njihovim razumevanjem u glavnim životnim pitanjima.

Vodolija lako podleže neodoljivoj privlačnosti Device, proniciljivom umu, veštim prstima, urednom životu i okruženju... A i Devica uvek zna kako da se Vodoliji dopadne, jer i nju magnetski privlači sanjalačka priroda ovog vodenog znaka.

Da, ovde je na delu ona stara magija suprotnih polova na magnetnoj igli. I Vodolija i Devica uživaju u intelektualnim diskusijama, spremni su da se zainteresuju za nove ideje i koncepte.

Kad god naiđu teška vremena, ovaj par je spreman da nađe rešenje. Naravno, ako Vodolija počne da deli lekcije kako ponekad ume, Devica će se itekako narogušiti. Ali da li će ih ovakve sitnice rastaviti? Šta vi mislite...

Lav i Vaga

Njih dvoje su najzanimljiviji znak zodijaka. Ponosni Lav uživaće u ljubavi kojom će ga Vaga velikodušno obasipati. Međutim, i Vaga nameće svoju snažnu ličnost i neće je prevariti lavlja poza.

Oboje umeju da budu itekako nežni, a u društvu poklanjaju pažnju kako ostalima tako i jedno drugom. Njihov život ponekad može biti zaista glamurozan, a kako oboje uživaju u tome, nema konflikta.

Vaga neće uvek prikriti svoju posesivnost, ali dominantni Lav na takve sitnice prosto ne obraća pažnju.

Što je najvažnije, oboje su vrhunski komunikatori i to je tajna njihove trajne ljubavi - kakav god problem da iskrsne, njih dvoje će ga rešiti razgovorom.

Autor: Zorica Lazarević