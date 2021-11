DNEVNI HOROSKOP: Ova TRI znaka očekuje dan pun USPEHA! Kockice konačno počinju da se slažu, a evo šta vas očekuje u LJUBAVI!

OVAN

BIK

BLIZANCI

Vaše raspoloženje se konstantno menja. Ali danas izgleda kao da ste bezbrižni i zato uživajte u lepom raspoloženju do kraja dana. Otkrićete da možete jasnije da izrazite svoje emocije, a u isto vreme ste u stanju da saosećate sa drugima. Shvatite da smo svi jedno.

RAK

LAV

Stvari mogu da dođu do dramatičnog vrhunca danas. Možda će vam se učiniti da je sve okrenuto protiv. Ovo je odličan trenutak da pronađete balans i sagledate mnogo veću perspektivu u svom životu. Ako pokušavate da shvatite gde su vam srce i glava, pogledajte na drugu stranu, sigurno vas vode dobrim putem pa ih zato i poslušajte.

DEVICA

VAGA

Danas je odličan dan za vas. Konačno ćete uspeti da razumete svoje emocije i način na koji one rade. Možda ćete biti posebno osetljivi i puni ljubavi prema drugima i to će privući ljude oko vas. U mogućnosti ste da sagledate svoje emocije na racionalan i razuman način, umesto što ste im do sada bili prepušteni na milost i nemilost.