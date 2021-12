DNEVNI HOROSKOP: Danas ćete posebno biti nesebični, vreme je da uradite nešto IUSPRAVNO!

OVAN

Verovatno razmišljate kako i na koji način da popravite svoju situaciju na poslu. Izneli ste svoje zahteve jasno i glasno, ali izgleda da niko ne obraća pažnju. Možda ste to rekli pogrešnim ljudima. To bi mogao biti izgovor jer želite da šefujete. Posedujete kreativnost i odlične ideje, te probajte da to iskombinujete.