NAJSPOSOBNIJE I NAJSNAŽNIJE: Žene rođene u ovom znaku su prave ENERGETSKE BOMBE - jače su od pola muškaraca!

Možete da sumnjate u mnogo toga, ali nikada ne sumnjajte u njenu snagu, jer je žena Ovan zaista jedna prava carica. Ona je jedna od onih žena koje su jače od većine muškaraca. I nije nikakva greška ako kažemo da su mnoge žene rođene u ovom znaku jače od većine muškaraca. U sebi nose mnoge vrline koje ih čine posebnim znakom Zodijaka.

Ono što moramo istaći je da ova žena zaista nema dlake na jeziku. Ona će vam uvek reći ono što misli i ne razmišlja puno o tome kakve će to posledice izazvati. A to je upravo zbog toga što ona zna da je istina najveće i najjače oružje i ona se jedino tim oružjem i služi.

To što je iskrena i fer i što uvek nastoji da bude dobar čovek, nikako ne znači da je ova žena naivna. To nikako ne znači da je ona mirna i da nije lukava. Ona vrlo dobro zna da se snađe i da se odbrani, ako je neko napadne. Nema toga što žena rođena u ovom znaku ne može da dobije, ako to iskreno poželi. Ona jako voli izazove i privlače je stvari za koje drugi ljudi misle da su nemoguće, ali u njenom rečniku ta reč zaista ne postoji.

Svoj karakter najbolje pokazuje onda kada se zaljubi. Ona tada ostavi sve u čudu i mnogi joj se dive, ali je mnogi i osuđuju iz prostog razloga što kada voli, ne samo da zna da pogazi svoj ponos, već zaboravi na svoje želje i emocije. Za ljubav je spremna da ide glavom kroz zid, ma koliko je to koštalo, ali nikada ne odustaje od borbe i do poslednjeg atoma snage se bori za ono do čega joj je stalo. Ako voli dovoljno, ona neće odustati, ma koliko joj puta osoba koju je zavolela rekla "ne", iz prostog razloga što je ona žena koja ne diže ruke ni od čega, a kamoli od ljubavi.

Naravno da neće pokušati da osvoji neku osobu koja je zauzeta, ali je u stanju da se menja zbog voljene osobe. Ipak, mora da shvati da je to jedina greška koju pravi, jer ona uopšte ne treba da se menja, zato što je savršena baš onakva kakva jeste.

Upravo zato je jača od mnogih muškaraca, jer ona nema dlake na jeziku i nikada ne odustaje od onoga što želi. Mnogi muškarci bi mogli da joj zavide na toj snazi, jer ova žena ne zna šta je predaja.

Čak i da se ceo svet raspada, ona nikada neće kukati i očajavati, već će nastojati da se bori za ono što želi. Onda kada deluje da je sve izgubljeno, ova snažna dama će naći način da se izbori za sebe. Sposobna je uvek da nađe izlaz iz svake moguće situacije i to je ono što je najbolje od svega kada je ova žena u pitanju. Neovisno da li se radi o poslu ili emocijama, ova žena je u stanju da da sve od sebe da usreći ljude koje voli.

Takođe daje celu sebe da uspe u onome što je naumila. Ona nikada ne ostvaruje svoje snove na nepošten način i nikada ne gradi sreću na tuđim suzama. Ali je činjenica da ne odustaje ni onda kada svi kažu da je nemoguće. I upravo zato je ova dama jača i od mnogih muškaraca i time može samo da se ponosi.

Autor: Z.L.