NJIH JE NAJTEŽE ODVESTI PRED OLTAR: Ova tri znaka teško pristaju na brak

Svaki znak je karakterističan za nešto, ali ova tri su definitvno najneodlučnija kada je u pitanju ulazak u bračne vode!

Prvo mesto pripada gospodinu Vagi. Muška Vaga je veliki zavodnik i šarmer. Ima lepe manire, skladan je i od žene na prvom mestu očekuje da bude dama. Vaga ne može život da zamisli bez svoje (lepše) polovine ali to nikako ne znači da lako stupa u bračne vode. Prvo voli da zavodi - i ne samo vas, obožava žene i one njega ali najbitnije je da Vaga odvaga! Čekajući Vagu da se sve sve kockice poklope, dok on izvaga da je doneo pravu odluku, može da prođe dosta vremena.

Sledeće mesto pripada Lavu! Lav i brak: na prvom mestu najbitnije je da nađe ženu koja se ne takmiči sa njim. Zatim bitno je da bude ne lepa, nego NAJLEPŠA. Da bude uspešna u karijeri, da je situirana. Da je sigurna u sebe i da ga voli više od sebe! Dok Lavić nađe savršenu ženu i odluči da njoj pokloni svoje lavlje srce sigurno će proći dooosta vremena. Ali kada se odluči sa njim zaista živite kraljevsku bajku. Gde je on glavni.

Poslednje mesto pripada Biku! Bik je jedan stameni i odvažni gospodin. Bik je stvoren za život u dvoje. Ali pre nego što se odluči da stane pred oltar on mora da: ima svoju nekretninu - najidealnije kuća sa placem, da ima ozbiljnu ušteđevinu i da ima siguran posao, kao i svoj lični privatni biznis. U ljubavi je veran, voli decu i izuzetno poštuje dom, porodicu i svoju suprugu.