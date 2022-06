HOROSKOP ZA JUN: Retrogradni SATRURN će UZDRMATI mnoge, NAJTEŽE sledi za Jarca i Ribe

Trećeg juna Merkur kreće direktnim hodom u znaku Bika. Očekuje nas njegovo sporo pomeranje i kvadrat sa Saturnom iz Vodolije – sve aktuelno do 13-og juna. Kvadrat ove dve planete govori o zahtevnom finansijskom, mentalnom i fizičkom periodu ali isto tako i periodu u kojem ćemo pokušavati da pronađemo rešenja za probleme koji se već duže vreme gomilaju.

Četvrtog juna Saturn kreće retrogradnim hodom i pred nama je više od četiri meseca retrogradnosti ove planete. Vraćaće nas na probleme koje smo potisnuli, preskočili ili zaboravili u potpunosti. Ukazuje na potrebu za rešavanjem porodičnih, privatnih, poslovnih i emotivnih dilema. No, isto tako – uticaj retrogradnog Saturna biće od pomoći onima koji žele da završe sve ono što je ostalo nedovršeno, kao i da se oslobode tereta koji ih opterećuju i koče u životu. U svemu novom što želimo da pokrenemo, suočavaćemo se sa naglašenijim preprekama i otežanjima.



Od 21. juna Sunce prelazi u znak Raka i zvanično otvaramo letnju sezonu a Rakovima želimo srećne rođendane.

Od 23. juna Venera prelazi u znak Blizanaca, donoseći ljubavi na putovanju, brze kontakte, mnogo emotivnih priča i pričica – generalno rasterećenje u emotivnim odnosima. Ovo je povoljan period i za finansije, trgovinu i bavljenje dodatnim poslovnim aktivnostima.

Od 29.juna očekuje nas mlad Mesec u znaku Raka. Tema za naredni period su porodica i porodični odnosi, ali i emotivni život.

OVAN

Ljubav

U prvoj polovini juna može često postojati zategnuta atmosfera između partnera i vas. Tenzija će se vrteti oko prošlosti, oko grešaka i partnerovih i vaših, oko nekih tema koje su oboma zahtevne, naporne, čak opterećujuće. No, postojaće volja i potreba kod oboje da se ovo konačno prevaziđe i mnogi od vas će i uspeti u tome. Radite na komunikaciji u vezi i ne gurajte neugodne teme pod tepih jer će izaći, kad tad. Druga polovina juna je neuporedivo lakša, vi ćete imati jaku inicijativu koju će partner prihvatati. Ovo je period koji je povoljan i za zajednička putovanja i odmor. Oni koji su u dužim vezama mogu u poslednjoj dekadi juna doneti odluku o zajedničkom životu ili ulasku u brak. Slobodni Ovnovi – prvi deo meseca će vraćati neke ljude u vaš život, kontakti će se obnoviti, možda ponovo pokrenuti stare priče. U drugom delu meseca potpuno novi ljudi ulaze u vaš život. Imaćete više emotivnih prilika, pa izvolite birajte.

Posao

Oscilacije u sektoru finansija takođe će vas mučiti tokom prve polovine meseca. Rashoda i troškova će biti dosta, a izaći će na dnevni red i neplaćene ili zakasnele obaveze. Olakšanje i stabilnije funkcionisanje sledi u drugom delu juna. Poslovno – neke situacije, projekti, dogovori – ići će sporije od vaših očekivanja a usporavaće vas i povremeni papirološki problemi. Ne odustajte i ne gubite motivaciju. U drugom delu juna pokrenućete značajne poslovne poteze, saradnje. Dobar period za promenu ili nalaženje posla.

Zdravlje

Mlađi Ovnovi – uglavnom dobro, povremena mogućnost alergija, glavobolja i problema sa sinusima. Stariji mogu imati češće hronične tegobe.

BIK

Ljubav

Mars će tokom celog juna boraviti vama iza leđa, u polju tajni zajedno sa Jupiterom koji se takođe nalazi u ovom sektoru – naravno, ne kod svih ali kod pojedinih zauzetih Bikova ovo može aktivirati flertovanje, udvaranje, pa i nešto više od toga. Posebno je prva polovina juna „osetljiva“ po ovim pitanjima – pažnju vam mogu privući osobe sa kojima imate razliku u godinama, pa i bivši partneri. Generalno gledano – komunikacija sa voljenom osobom će biti komplikovanija i imaćete manje vremena jedno za drugo tokom prve dekade meseca. Ostatak perioda je povoljniji, a ukoliko biste da otputujete negde – poslednja dekada juna je savršena za tako nešto. Slobodni Bikovi – sem mogućnosti za prošlost i tajne ljubavne priče, imaćete vi priliku i za nove ljubavne početke i to najpre tokom druge i treće dekade juna. Pitanje je koliko će novozapočeti odnosi biti trajni, ali će vam svakako doneti uživanje i uzbuđenje.

Posao

U prvoj polovini meseca očekujte sporo odvijanje svih planova, teškoće u dogovorima i sa vama bitnom papirologijom. U tom periodu biće problema i u komunikaciji na dnevnoj bazi sa kolegama, pa i sa nadređenima. Biće potrebno dosta vašeg strpljenja da se ovaj period pregura. No, dosta toga ćete uspeti da raščistite i stabilizujete situaciju do polovine meseca, a tada vas očekuje jedan brz i aktivan period sa mnogo aktivnosti, obaveza, ali i sa poboljšanjem finansija. Nove poslovne ponude krajem meseca.

Zdravlje

Brže ćete se umarati i imati problema sa spavanjem u prvih desetak dana meseca. Pazite da se ne povredite a hronični bolesnici neka se pridržavaju saveta lekara.

BLIZANCI

Ljubav

Tek poslednja dekada meseca slobodnim Blizancima donosi prave ljubavne šanse, pogotovo ukoliko žele nove osobe u svom životu. Sve do tada vi ćete biti ili pod uticajem prošlosti ili ćete imati mogućnosti za kratkotrajnu avanturu ili flertovanje. Ta poslednja dekada daje vam šansu da započnete nešto što može potrajati i oko čega se vredi potruditi. Ukoliko ste zauzeti – ljubav vam tokom prve polovine meseca baš i nije prioritetna stavka. Bavićete se nekim ličnim temama i dilemama – možda vezanim za porodicu ili poslovni segment. U drugoj polovini juna bićete rasterećeniji, u svojoj energiji i odnos sa emotivnim partnerom će funkcionisati bez zastoja. Kod pojedinih zauzetih Blizanaca naglašena je mogućnost flertovanja, pa čak i preljube, ulaska u tajnu vezu i to naročito tokom druge dekade meseca. Ovo je nešto gde se možete pre ili kasnije „opeći“ pa pokušajte da ne komplikujete sebi život.

Posao

Prvih desetak dana meseca iskoristite da obavite sve ono što je ostalo propušteno ili nezavršeno, ispravite greške, vratite dugove, sredite papirološka pitanja – i raščistite sve za ostatak juna koji vam donosi povoljnosti i dobre prilike vezane za posao. Otvorene su vam šanse koje se vezuju za inostranstvo, za saradnju sa stranim firmama, ali i državnim i javnim ustanovama. Imaćete podršku za svoje planove, a od ulaska u treću dekadu juna i finansijski segment će krenuti uzlaznom linijom.

Zdravlje

Bezvoljnost, problemi sa spavanjem i manjak energije biće prisutni u prvoj polovini juna. Ostatak meseca je zdravstveno povoljan za vas.

RAK

Ljubav

Partner će većim delom juna biti zauzet svojim obavezama, poslom ili će rešavati porodična pitanja. I vi ćete imati neke svoje izazove pa ćete teško pronalaziti vreme jedno za drugo tokom prve dve dekade meseca, što može proizvesti probleme u komunikaciji, zatvaranje (naročito vaše) i napetu atmosferu u odnosu. Trudite se da ovo regulišete i ispravljate koliko možete, a poslednjih desetak dana meseca ipak iskoristite da odete negde zajedno i pokrenete bolju energiju i stabilnost u odnosu. Neki Rakovi mogu imati ljubavne izazove tokom druge i treće dekade juna – izazovi mogu dolaziti kroz posao ili preko okoline, komšiluka. Slobodni – vi se opustite i ovaj mesec posvetite sebi, prijateljima, članovima porodice. Resetujte se. Ljubavne prilike – i stare i nove – dolaziće onda kada ih najmanje očekujete, iznenada. Ipak, nije trenutak da gradite nešto ozbiljno, pustite neka vreme pokaže da li vredi i koliko.

Posao

U poslovnom okruženju može biti napetosti – i u odnosu sa saradnicima, ali i atmosfera će generalno gledano biti užurbana, vrlo često sa jakim tempom i kratkim rokovima. Do polovine meseca je period kada trebate završavati nedovršene poslove, projekte, dogovore ili papirološka pitanja, a u drugom delu juna imate već šansi za pokretanje novih poslovnih priča. Baš sredinom meseca moguć je plodonosan poslovni put ili dobar dogovor koji vam odgovara. Finansijski niste stabilni, ali bolje krajem juna.

Zdravlje

Potreban vam je odmor, a druga polovina juna je savršena za tako nešto. Manji problemi sa imunitetom, spavanjem a u prvoj dekadi juna – meteoropatske tegobe.

LAV

Ljubav

Ukoliko zanemarimo prvih desetak dana juna u kojima komunikacija sa voljenom osobom neće baš uvek biti sjajna i često će na dnevnom redu biti teme oko kojih ne uspevate baš lako da se dogovorite – ostatak meseca je više nego dobar. Sledi vam period opuštenosti, uživanja, druženja sa zajedničkim prijateljima, putovanja. Leto je uvek vaše vreme, period u kojem koristite svaku priliku da budete u pokretu, okruženi onima koje volite. Što se slobodnih Lavova tiče – prva polovina meseca može vas dovesti u kontakt sa onima koje dugo niste videli ili sa bivšim emotivnim partnerima. Neke priče sada mogu biti obnovljene, ali samo ukoliko ste i druga strana i vi spremni na promene. Drugi deo juna otvara nove ljubavne šanse – preko putovanja, društvenih mreža, izlazaka, prijatelja. Upoznaćete neke zanimljive osobe i sigurno je da će biti onih koji će privući vašu pažnju. Postoji šansa za razvoj odnosa.

Posao

Što se finansijskog segmenta tiče – lakšu situaciju, redovnije prilive i manje troškova možete očekivati u drugom delu meseca. Rešavajte se dugovanja, ne gomilajte ih. Generalno gledano – poslovni segment će biti prilično napet najviše u prvoj dekadi juna, mada će se i u drugoj provlačiti nešto lošija energija i zategnuti odnosi sa saradnicima i nadređenima. Sve ono što se vezuje za strance, saradnju sa inostranstvom, državne ustanove – od ulaska u drugu dekadu krenuće intenzivnijim tempom napred.

Zdravlje

Nešto slabiji imunitet, mogući problemi sa varenjem i hronične tegobe biće aktivniji u prvoj polovini meseca. Ostatak juna je zdravstveno prilično povoljan. Budite fizički aktivni.

DEVICA

Ljubav

Skoro celu prvu polovinu juna vi ćete se baviti svojim prioritetima, najpre poslovnim mada u obzir dolazi i porodična tematika. Ovo ne mora da donese zategnutu atmosferu sa voljenom osobom, ali će ceo odnos biti u nekoj formi blagog zastoja, „na čekanju“. Vodite računa samo da zbog manjka vremena koje možete da posvetite partneru – on ne posumnja da se nešto drugo dešava kod vas – da se odvajate i sklanjate zato što ste zainteresovani za nešto „sa strane“. Iako vam i drugi deo juna donosi dosta obaveza, ipak ćete u ovom periodu uspevati da se organizujete bolje, pa će samim tim biti i više prostora za zajedničke trenutke. Ukoliko je moguće – isplanirajte tokom druge ili treće dekade kratak put – prijaće vam oboma i resetovati vaš odnos. Slobodne Device – prvi deo meseca se vezuje za prošlost, dok u drugom već može biti emotivnih prilika i to najpre kroz poslovni segment ili kroz izlaske, putovanja.

Posao

Trenutno je sve što se vezuje za posao i obaveze u fokusu i tako će ostati tokom celog juna. Što se finansijskog segmenta tiče – bićete zadovoljni, mada vam tokom druge dekade meseca sledi serija što planiranih, što neplaniranih troškova koja će u priličnoj meri isprazniti vaš novčanik. Generalno – imaćete problem sa organizacijom u prvoj dekadi meseca jer se mnogo toga nagomilalo i treba biti rešeno što pre. Druga i treća dekada juna donose lako obavljanje i korektno funkcionisanje.

Zdravlje

Meteoropatske i hronične tegobe (naročito sa koštano zglobnim sistemom) biće prisutne u prvoj dekadi juna. U ostatku meseca – dobra energija.

VAGA

Ljubav

Ako ćemo da pričamo o povoljnim i „čistim“ mogućnostima za ljubav kod slobodnih Vaga – e, onda ćete morati da sačekate poslednju dekadu juna. Jer, tokom prve i druge – može doći do brzinskog zaljubljivanja, ali je pitanje da li će ovo ostati samo na nivou avanturice. Takođe, neki od vas biće previše okrenuti ka prošlosti i samim tim – zatvoreni za nove ljubavne šanse. Ta treća dekada donosi vrlo zanimljiva poznanstva koja već mogu ići u pravcu nekih ozbiljnijih ljubavnih priča. Savet za vas je da u ovom mesecu ne žurite i da se ne vodite samo strastima. Zauzete Vage – te prve dve dekade juna koristite da se istovremeno bavite sobom (šta vi hoćete i želite) ali i odnosom – potrebno je ozbiljno porazgovarati o nekim temama koje već dugo potkopavaju stabilnost veze i rešiti ih. Treća dekada vam donosi opuštanje, pozitivniju atmosferu, više razumevanja sa partnerom i mogućnost za zajednički put.

Posao

Tokom većeg dela juna finansijski segment će biti u prvom planu. Treba rešiti zaostala dugovanja, uložiti novac pametno i pokušati da se kontrolišu troškovi. Sledi vam glavobolja po ovom pitanju, ali i pozitivno razrešenje i bolje funkcionisanje u ostatku meseca. Poslovno – lošija organizacija, manjak volje i ne baš dobra komunikacija sa saradnicima, kao i mogućnost papiroloških problema – sve je to prisutno do polovine juna. Uložite više snage u svoje planove, početak jeste spor ali ćete kasnije biti zadovoljni.

Zdravlje

Osetljivo grlo i disajni putevi, naročito do kraja druge dekade juna. Vodite više računa o ishrani i pokušajte da što više budete u pokretu, šetnjama, u prirodi.

ŠKORPIJA

Ljubav

Nepovoljni aspekti koji utiču na vaše polje partnerstava biće naglašeno prisutni u prvoj polovini juna. Izbaciće u prvi plan lošu komunikaciju sa voljenom osobom ali i gomilu starih tema i pitanja koje do sada niste rešavali i koje ste potiskivali, nespremni da se njima dublje bavite. Savetuje vam se da se ozbiljnije bavite komunikacijom i odnosom sa partnerom, da ne izbegavate teške teme – jer ukoliko ovo ne budete rešili sada, sve će ponovo doći na dnevni red tokom jula i avgusta a tada može biti dodatno komplikovano. Preispitajte i svoje stavove i ponašanja - nisu greške samo kod voljene osobe, postoje i kod vas. Slobodne Škorpije – možete na dve strane u junu – ili da se vraćate unazad u prošlost ili da pokrećete neobavezne priče, najpre zasnovane na strasti – koje mogu biti prilično fatalne. Mnoge Škorpije će konačno rešiti tu prošlost koja ih opterećuje i biti spremne za nove ljubavi od jula meseca.

Posao

Ulagaćete ogromnu količinu energije u sve što se vezuje za posao i rezultati svakako neće izostati, naročito finansijski – posebno od drugog dela meseca. Doduše, slobodno računajte da vam je prva polovina juna komplikovana – biće tu mnogo rešavanja papiroloških pitanja, biće lošije komunikacije sa saradnicima a dogovori će se otezati i odugovlačiti. No, sve ono što bude delovalo kao da je blokirano i nemoguće za ostvariti u početnoj fazi – uspećete da rešite i da budete zadovoljni svojim napretkom.

Zdravlje

Prva polovina meseca – meteoropatske tegobe, problemi sa koštano zglobnim sistemom, hronična zdravstvena pitanja koja se aktiviraju. Drugi deo meseca – dobra energija.

STRELAC

Ljubav

Partner do polovine meseca može biti povučeniji nego inače, sa malo prostora za vas i vrlo često ćutljiv i zatvoren – što eventualno može aktivirati vaše sumnje i preispitivanja šta se kod njega dešava. Nije da ne postoje šanse da voljena osoba nešto mulja, ali one su prilično male – mnogo je jača varijanta da je okupiran problematikom, brigama, da mnogo toga pokušava da reši u ovom periodu. U drugom delu meseca vaše sumnje će se razvejati jer će se voljena osoba vratiti u svoju energiju, aktiviraće se i vaš odnos će krenuti ka popravljanju i ka više zajednički provedenog vremena, a mogući su i planovi oko putovanja ili vikenda van grada. Slobodni Strelčevi – prošlost vas neće pustiti (a nećete ni vi nju). Moguće je da neki kontakti budu obnovljeni, pa čak i ponovni početak ljubavne priče. Drugi deo juna je savršen za opuštanje, odmor, uživanje, mnogo druženja – ali i za nove osobe u vašem životu.

Posao

Najbolje bi bilo makar prvih desetak dana juna iskoristiti za odmor i pobeći od svega. Ukoliko to niste u mogućnosti – slobodno računajte da će vam ovaj period biti jako zahtevan. Obaveza je mnogo, a vi nećete baš uvek imati volje i živaca da se borite i sa njima, ali i sa saradnicima sa kojima se ne razumete i kočite jedni druge. S druge strane, ipak ćete u ovom periodu rešiti mnoga pitanja koja vas opterećuju, tako da vam je ostatak juna dosta lagodan i opušten. Finansije – nije sjajno, ne rasipajte se.

Zdravlje

Slabiji imunitet, ponavljanje zdravstvenih tegoba a kod starijih Strelčeva hronična zdravstvena problematika – biće aktuelni u prve dve dekade juna.

JARAC

Ljubav

Mnoge će slobodne Jarčeve pratiti ljubavna prošlost tokom većeg dela juna, naglašeno u prve dve dekade meseca. Moguća je obnova kontakta sa bivšim simpatijama ili ljubavima a da li će se to razviti u pravcu obnove odnosa – zavisiće od toga da li ćete ponavljati iste greške u komunikaciji ili biti spremni da se drugačije postavite jedno prema drugom. Niste u potpunosti zatvoreni ni za nova dešavanja, i to najpre sredinom meseca. Generalno gledano, a ovo važi i za slobodne i za zauzete – retrogradnost vašeg vladara doneće vam period preispitivanja – šta je ono što vi zaista želite od ljubavi i da li ste spremni da se zbog nje menjate. Kada su ti zauzeti u pitanju – partner i vi ćete se često u prvoj polovini meseca vraćati na stare teme i pitanja koja su ostala otvorena i pokušavati da ih rešite, više ili manje uspešno. Oni koji su u dužim vezama mogu u ovom mesecu napraviti korak ka zajedničkom životu ili braku.

Posao

I pripadnicima vašeg znaka finansijski segment će predstavljati kamen spoticanja sve do kraja druge dekade juna. Troškovi su pojačani a svaki čas će iskakati neki zaboravljeni račun ili neplaćena obaveza koju morate regulisati što pre. Prilivi će biti proređeni ili neredovni, sa kašnjenjima. Poslednjih desetak dana juna dolazi do stabilizacije. Generalno gledano – tempo i obim obaveza će vas opterećivati pa možete veći deo juna biti usporeni i funkcionisati na mišiće. Poslednja dekada – korektno, stabilno.

Zdravlje

Više pažnje je potrebno obratiti na zdravlje, pogotovo ako imate hroničnu problematiku – najpre onu koja se vezuje za koštano zglobni sistem, grlo i respiratorne organe.

VODOLIJA

Ljubav

Odnos sa emotivnim partnerom će biti bolji nego u prethodnom periodu, ali to ne znači da vas dvoje nemate još situacija da rešavate i popravljate. Čitave prve dve dekade meseca mogu proći u pokušajima da neke situacije sredite – to mogu biti pitanja koja se vezuju za vaš odnos (teme koje niste rešili ili koje treba popraviti) a mogu se vezivati i za poslovno – porodični segment i partnerov i vaš. U svakom slučaju – pred vama je još mnogo razgovora, neki put brzog dogovora, a vrlo često – zategnutosti, napetosti, tvrdoglavosti. Ono što je dobro jeste da ćete i u ovoj fazi uspevati da pronađete vreme za smeh, opuštenost, dobru energiju, a od ulaska u treću dekadu juna – čak i za zajednički put ili izlet. Što se slobodnih Vodolija tiče, Merkur koji vlada vašim ljubavima vraćaće vas sve do polovine juna na stare simpatije i stare ljubavi. Ukoliko obnovite neku ljubavnu priču – do jeseni vam važi „popravni ispit“ – što ostane, ostalo je a što ne ostane – zauvek zatvarate ta vrata. Ukoliko ste željni svežih, friških emocija i osoba u svom životu – onda se u drugoj polovini juna bacite u akciju. Možda i na dve stolice.

Posao

Prvih desetak dana meseca su zahtevni za vas. Imate vi dovoljno energije da se izborite sa svime, ali svaki čas će vas nešto kočiti i vraćati korak unazad – ljudi, situacije, okolnosti, papirološka pitanja, ispravljanje propusta i grešaka. Kad izađete iz ovog perioda i zatvorite sva nerešena pitanja – ostatak meseca je prilično povoljan. Dobre mogućnosti za dogovore, dobre ideje i kreativnost kod vas a i novčana situacija će jače krenuti uzlaznom linijom. Vreme je da pokrenete neke stare planove koji su bili na čekanju.

Zdravlje

Starije vodolije će do polovine meseca mučiti koštano zglobni sistem, meteoropatske reakcije, hormoni. Mlađi bi trebali da se čuvaju da se ne povrede.

RIBE

Ljubav

Partnerski odnosi su prodrmani još od drugog dela maja meseca i sa takvom energijom ulazite i u jun. Vaši lični strahovi, blokade, kočenja, sumnje i preispitivanja partnerovog ponašanja, vaših želja i celokupnog odnosa – biće prisutni. Komunikacija vam je izrazito usporena i loša u prvoj dekadi meseca – bez obzira na to, jeste vreme da pokušavate da sredite situaciju, da izbacite iz sebe to što vas opterećuje i da pokušate da pronađete zajedničko rešenje. Takođe, potrebno je da provodite više vremena zajedno, nemojte se sklanjati i distancirati jedno od drugog. Bitna, lepa dešavanja kreću od ulaska u drugu dekadu juna – više ćete se baviti odnosom, ali na opušten i fin način a kod nekih Riba – ovo može biti vreme kada pravite planove i dogovore oko dizanja odnosa na viši nivo. Slobodne Ribe – moguće su obnove prekinutih veza i kontakata. Za vas bi bilo najbolje da budete što više u pokretu, druženju, opuštanju.

Posao

Vi ste u prethodnom periodu dobili neke ozbiljnije odgovornosti ili obaveze i ulazite u jun mesec u blagom grču – trudite se da sve bude pod konac, savršeno i obavljeno na vreme. No, prva polovina junaće vam dobro „zabiberiti“ ovaj vaš trud – mnogo puta ćete morati da ispravljate greške, da se vraćate korak unazad, sve će ići sporije od vaših nada i očekivanja. Neki pravi tempo ćete uhvatiti u drugom delu meseca koji je lakši i opušteniji po vas. Novčano – situacija ide na bolje i pored troškova.

Zdravlje

Vodite računa u saobraćaju i o povredama. Moguće su alergije, prehlade. Starije Ribe mogu imati pojačanu hroničnu problematiku, naročito ako se ona vezuje za koštano zglobni sistem.



Autor: Z.L.