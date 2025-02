KRALJICE FLERTA I ZAVOĐENJA: Žene rođene u ova DVA ZNAKA su NAJFATALNIJE za MUŠKARCE, dovoljan je pogled

Astrolozi ističu da svaki horoskopski znak ima posebne karakteristike, osobine, sklonosti, sposobnosti, talente, a evo koja dva horoskopska znaka se izdvajaju kada je reč o seksualnoj energiji i privlačnosti.

Na erotskoj energiji se stalno radi, ona je toliko blisko povezana sa našom kreativnosti i unutrašnjim stanjem, pa od puno faktora zavisi koliko ćemo biti vešti u ovim ljubavnim veštinama.

Prema horoskopu, žene rođene u sledeća dva horoskopska znaka su najbolje ljubavnice - evo ko su i zašto:

Žena Vaga

Kada je reč o erotskoj energiji, zavođenju i ljubavnim strastima, Vaga je neprevaziđena. Iako deluju kao previše romantične, ponekad i stidljive i neodlučne, one mogu biti izuzetno vatrene i spremne da pređu granice i istražuju. Njihova tajna je u tome što prave savršenu ravnotežu između emocija i strasti, nežne i divlje strane. One ne vole rutinu i monotoniju u seksualnom životu, već stalno inspirišu i uvode neku novu čaroliju, žena Vaga bira samo one partnere koji mogu da je prate u njenim željama.

Žena Škorpija

Na drugom mestu se kao dominantna ljubavnica nalazi žena koja je rođena u znaku Škorpije. Njena snaga je ta privlačna misterioznost i tajanstvenost. Ona shvata koliko je erotska energija važna i shvata je kao prožimanje, odnos dve duše u kojem pored strasti mra postojati i neka dublja veza. Voli da isprobava nove stvari, da se zabavlja, igra i istražuje. Škorpija poseduje jaku energiju koja izaziva i opija, a sem toga ima i eksplozivni temperament.

Škorpija je kraljica zavođenja i uživa u flertu. Element vode kome pripada čini je emotivnom, a Mars i Pluton strasnom, dinamičnom, spremnom na akciju. Njeno "oružje" za buđenje strasti je pogled koji osvaja. Od partnera očekuje lojalnost, posvećenost i da bude spreman da prati njenu maštu.

Autor: Z.L.