UPOZNAĆE SRODNU DUŠU DO ZIME - Ova ČETIRI ZNAKA imaju najveće šanse za veliku romansu do kraja godine

Jesen je period velikih promena na svim poljima- mnogi menjajau posao, drugi dobijaju unapređenje, neki su odlučili da stanu na "ludi kamen", neki pak da je jedino rešenje razvod... Promene su izvesne, nekom bolje, nekom drastičnije, ali sigurno je da ništa više neće biti isto.

Evo koja 4 znaka horoskopa imaju najveće šanse da do zime upoznaju svoju srodnu dušu.

Blizanci

Mnoge stvari će biti u ćorsokaku, ali ne i ljubavni život! Imate veliku šansu da do zime upoznate osobu svog života. Mnogi Blizanci će se, s druge strane, pomiriti s bivšim partnerom, ali astrolozi savetuju da je bolje da sve što je bilo ostavite u prošlosti i ne pokušavate da gradite tamo gde je nešto bilo srušeno. Univerzum vas sigurno vodi do prave osobe.

Devica

Nakon izazovnog perioda, Devicama dolazi period velikih promena u ličnom životu. Oni koji su dugo sami, Univerzum će nagraditi velikom ljubavlju, koja će im izlečiti sve stare rane. Ako ste u vezi koja je već duže vreme u krizi, kraj godine bi mogao da bude ključan. Ukoliko ne radite na komunikaciji, neko od vas će možda potražiti sreću sa strane, a to znači definitivni kraj.

Strelac

Za predstavnike ovog znaka kraj godine donosi mnogo dobrih stvari na polju ljubavi! Oni koji su sami, upoznaće nove, zanimljive osobe. Na njima će biti samo da izaberu s kim se bolje slažu. Ako ste u vezi koja stagnira, ovo je sjajno vreme da pokrenete stvari s mrtve tačke. Treba vremena, budite strpljivi i radite na toma da vaš odnos bude otvoreniji i da manje kontrolišete jedno drugo. Sve će se rešiti do zime!

Vodolija

Vodolije koje su same, imaće priliku da započnu novu romansu. Velike su šanse da to ne bude samo prolazna avantura koja se pamti, već da to bude osoba sa kojom želite da započnete odnos koji će trajati. Ako ste u braku, uspavana osećanja će procvetati početkom zime. Partner i vi složićete se da je vreme je da se približite jedno drugom, da pokrenete strasti. Putovanje je način na koji možete ponovo da otkrijete zbog čega ste se zaljubili u njega.

Autor: Z.L.