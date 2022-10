ZA 3 ZNAKA OVA NEDELJA ĆE BITI NAJSREĆNIJA U OKTOBRU: Jedan obrće situaciju u LJUBAVI, a evo koji dani DONOSE PARE

Nedeljni horoskop od 17. do 23. oktobra sugeriše da će tri naka Zodijaka pratiti neverovatna sreća!

Šta otkriva nedeljni horoskop za sedmicu od 17. do 23 oktobra, koji će to znakovi prebroditi sve nevolje, i ne samo to - već i postići neverovatan uspeh? Saznajte koja su to tri znaka Zodijaka koja ove nedelje očekuje izuzetna sreća!

BIK

Oktobar za tipične Bikove nije baš posebno romantičan, ali ova nedelja će biti izuzetak. Posebno u četvrtak i petak mogu da se nadaju velikom preokretu na polju ljubavi. Slobodni dobijaju ponudu koja će im promeniti perspektivu i shvatanja o romantičnim odnosima. Jedna nova etapa u njihovim životima počinje i do kraja godine će se "voziti" na ovom talasu bezbrižnosti i uživanja.

BLIZANCI

Najpovoljniji dani za pripadnike ovog znaka biće sreda, četvrtak i nedelja. U ova tri dana osećaće neverovatnu energiju, ne postoji problem za koji neće imati rešenje! Blizancima je posebno naglašeno polje novca, kreativnih ideja im neće faliti, nadređeni prihvataju svaki njihov predlog! Bravo, ovo je nedelja velike sreće i uspona u karijeri, a koje prati i poboljšanje finansijske situacije.

RIBE

Predstojeća nedelja za Ribe je ekstremna u svakom pogledu, a posebno u ličnom životu. Ako ste u vezi, čak i ako nije posebno duga, nemojte da se iznenadite ukoliko vas partner zaprosi ili partnerka predloži zajednički život. Posebno su povoljni petak i subota. Ribe tokom ove nedelje očekuju i izazovi na poslu a koje će vešto savladati i istaći se pred nadređenima. Napravićete odličnu podlogu za novi stepenik u karijeri!

Autor: