DNEVNI HOROSKOP: Lavovi, novac stiže, nemojte brinuti unapred! Device, danas vam BUDUĆA LJUBAV može 'zakucati na vrata'

OVAN

Moguće je da će vam danas pasti na pamet dosta umetničkih ideja, ali će vam neke od njih biti nejasne i ne spremne za realizaciju. Najverovatnije da tražite način da iskažete svoju duhovnu i kreativnu stranu, ali vam trenutno ne ide sa tim. Nemojte ništa forsirati. Ako je nešto neodložno, potražite nekog drugog da to uradi i pustite da malo ideje „odleže“. Iznenadiće vas krajnji rezultat.

BIK

Blizak prijatej ili ljubavni partner danas bi mogli biti vrlo tihi i neobično raspoloženi, nespremni da razgovaraju sa vama. Moguće je da ćete se zapitati da li ste rekli nešto pogrešno ili uradili i pomisliti da je ta osoba ljuta na vas. Najverovatnije da vašeg prijatelja ili partnera muči nešto na poslu, ili u porodici ili imaju problem sa novcem. Samo vi niste problem! Stavite im do znanja da ste tu da im pomognete ako žele.

BLIZANCI

Mogućnost sasvim nove prilike u karijeri, sa verovatno većom platom, mogla bi da izazove pozornost i neslaganje među članovima porodice. Oni se samo plaše da ćete imati manje vremena za njih. Vrlo je važno da ih razuverite, jer ta njihova briga može eskalirati kada počnete sa novim poslom (a ta drama vam baš ne treba!). Stavite im do znanja da ste uvek tu za njih. To će ublažiti njihove brige i vama olakšati.

RAK

Danas bi vas briga oko rođaka (ili bliskog prijatelja) koji živi daleko od vas mogla zabrinuti. Situacija se može dodatno pogoršati ako ne uspete da stupite sa njim u kontakt. Pokušajte preko zajedničkih prijatelja da dobijete informaciju koja vam je potrebna. Okolnosti najverovatnije nistu toliko alarmantne koliko se vama čine. Međutim, vama sve to neda mira, te nastavite da pokušavate. Jednom kada čujete ono što želite bićete mirni.

LAV

Moguće je da nešto što očekujete da vam stigne putem maila (ček ili nešto slično) kasni, a vi nećete biti u prilici da saznate da li je uopšte i poslato. Na kraju, zapitaćete se da li će uopšte i stići!? Ukoliko se to desi onda je to pravi školski primer brige oko niokočega! Istina da kašnjenje može uticati na neke druge stvari ali i prouzrokovati neprijatnosti i frustracije. Sve je sasvim uredu. Novac će stići. Nemojte brinuti unapred.

DEVICA

Moguće je da će vas danas preplaviti talas privlačnosti prema nekom koga ste upravo sreli (vrlo je verovatno da je to vaš budući ljubavni partner). Neće biti kraja fantaziranja o vašoj budućnosti. To može biti lepo u jednu ruku, ali u drugu može izazvati i nedoumice i nesigurnost kod vas. Da li ta osoba oseća isto što i vi? To je svakako nešto o čemu ne treba danas da brinete. Prepustite se današnjem danu i uživajte u svakom trenutku!