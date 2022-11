3 ZNAKA KOJA NE DRŽE OBEĆANJA: Na njih se ne možete osloniti

Postoje ljudi koji ne jednostavno ne ispunjavaju obećanja. Neki to rade namerno, ali većina zaboravi da je nešto obećala. Astrologija otkriva koji znakovi prednjače u tome.

Blizanci

Blizanci su šarmantni i slatkorečivi, pa su skloni da obećavaju "brda i doline", ali male su šanse da će sve ispuniti.

Oni žive u trenutku i ne znaju gde će biti za pet minuta, zbog čega nije realno očekivati da će vam Blizanci održati obećanje koje se odnosi na budućnost. Osim toga, ovaj znak brzo menja mišljenje i raspoloženje, pa imajte na umu da se i zbog toga na njih teško možete osloniti.

Ribe

Ribe imaju dobre namere i iskreno žele da pomognu. Kada ljudima obećavaju nešto,one su uverene da će to ispuniti. Problem je u tome što su neorganizovane i žive u nekom svom svetu koji nije u skladu sa stvarnošću. Zbog toga, na njih ne možete računati. U glavi im je uglavnom haos, pa jednostavno ne mogu da zapamte kome su šta obećale.

Vaga

Vage nisu zlonamerne, ali često nešto obećaju jer ne žele nekoga da povrede. Teško im je da odbiju nekoga, pa se često dovode u situaciju da moraju da smišljaju lažne izgovore kako da se izvuku jer ne mogu ili ne žele nešto da ispune. Trebalo bi da nauče češće da govore "ne" i time poštede sebe neprijatnosti.

Strelac

Strelčevima nije namera nekoga da iznevere, ali to se često događa. Imaju gomilu planova, aktivnosti i dogovora i uvek im je sto stvari na pameti, pa nije čudo što ponekad nešto zaborave. To je glavni razlog zašto ne ispunjavaju obećanja. Kada shvate šta su uradili, žao im je i pokušavaju da se iskupe, ali nije realno verovati da će se to promeniti, piše Index.hr.

