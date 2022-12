Pogledajte šta vam zvezde donose 2023. godine.

Ovan

Sam početak godine zahteva od vas da se suzdržite od donošenja bitnih odluka jer su Mars i Merkur retrogradni do 18. januara. Posle ovog datuma dolazi odlično vreme za vas, za gotovo sve stvari, jer jer je Jupiter u vašem znaku od 20. decembra 2022. do 16. maja 2023. godine. Očekuje vas uspeh ali uz napor jer je tu Saturn, a on traži red, rad i disciplinu. Ako postupite po njegovim pravilima zagarantovano vam sledi uspeh! Od marta do juna je period kada će padati maske i tada ćete uvideti prava lica ljudi, pogotovo kada je posao u pitanju. Ne treba da vas plaši, samo uključite sve radare i dobro razmislite sa kime delite informacije. Polje finansija, tj. novca će biti ugroženo od 20. aprila do sredine maja pa u tom periodu povedite računa oko trošenja novca i ne ulazite u pozajmice ili kredite. Od juna pa sve januara 2025. godine otvaraju vam se fenomenalne šanse za karijeru. Tada ili ulazite u novi biznis ili na postojećem rešavate sve probleme u komunikaciji i u odnosima i otvara vam se potpuno novi put! Naravano, sve to nadgleda Saturn pa je red, rad i disciplina neophodna, kao što je navedeno na početku teksta. U polju ljubavi se otvaraju lepe mogućnosti za slobodne ali i za zauzete. Zauzeti će imati napredak u odnosu, u smislu lepih dogovora koji će vremenom vašu vezu podići na viši nivo. Slobodni neka se pripreme da u periodu od kraja januara do marta, tada su Jupiter i Venera u konjukciji, zaista upoznaju srodnu dušu koja u njihov život unosi radost i sreću. Takođe, u ovom periodu vam sreća kuca na vrata pa ćete se generalno osećati srećno i ispunjeno! Zdravlje je dobro jedino su ugroženi zglobovi pa obratite pažnju na njih.

Bik

Dosta bolja godina za vas od prethodne dve. Ipak morate biti pripremljeni na promene jer vas Uran još nije napustio. Pošto vi nikako ne volite promene sada je vreme da pokušate da ih zavolite jer ćete jedino tako napredovati u svakom segmentu života. Saturn izlazi u martu iz vaseg polja karijere tako da ćete odahnuti I moći mnogo lakše da pravite svoj poslovni put. Možete da očekujete nagradu za vaš trud i zalaganje. Od maja kada Jupiter uđe u Bika pa sve 25.5 2024. otvaraju vam se vrata sreće i uspeha na gotovo svim poljima. Iskorisite ovaj ne mali vremenski period da pronađete vaš put u karijeri, menjajte poslove, pozicije jer ste sada u mogućnosti Jupiter vas štiti, raspravite sve probleme u porodici, sa prijateljima. Zaista je tada sreća na vašoj starni i nemate se čega plašiti. Od aprila do maja Merkur je retrogradan pa se jedino tada pripazite od burnih reakcija, pogresnih tumačenja kao i donošenja velikih, krupnih odluka. Mesečevi čvorovi menjaju pravac od 17. jula do januara 2025. godine. Ovaj period vam može doneti malo stresa ali ako zagrlite promene, nastupajuće promene u polju posla, ljubavi, prijateljstva će vam otvoriti oči i vi ćete tada tačno znati kakav je ko, koje su vaše greške, i kako da se postavite u budućnosti za sve važne promene. Kada su odnosi u pitanju, zauzeti će imati turbulencije u braku ili vezi, a slobodni će imati priliku od februara do marta da svoj zivot promene iz korena sa novim partnerom. Kada je zdravlje u pitanju samo oni Bikovi koji imaju hronične bolesti neka posebno obrate paznju.

Blizanci

Izazovna godina za vas. Krenimo redom: Saturn ulazi u vaše polje posla 7. marta i ostaje do februara 2026. Pripremite se na događaje koji neće biti prijatni i na koje vi ama bas nikako ne možete da utičete. Ali zato period od 20. februara pa do 8. marta vam donosi bezbroj fenomenalnih mogucnosti na svi poljima. Vas brzi um će to osetiti i vi ćete iskoristiti svaki delić mikro sekunde da stvari tj. promene rade za vas! Vi imate tu sposobnost i u tom periodu se dešavaju stvari koje menjaju vaš životni tok! Zatim Jupiter ulazi u Bika i period od sredine maja pa do karaja maja 2024. je vaše vreme. Tada punom snagom napred radite, trudite se i stižu vam neveoravtne zasluge i priznanja. Pošto ćete ove godine vise biti okrenuti poslu u polju ljubavi nema velikih promena. Zauzeti ostaju sa pertnerom, a slobodnima je savet da nađu vreme za izlazak i zabavu jer će jedino tako upoznati partnera. Pojedinim Bliznacima stoji i ljubav preko posla tj. preko kolege, ali za to je potrebno da se malo pomerite od posla i da date sebi priliku da se okrenete ljubavi. Zdravlje je dobro, osteljivost pluća I sinusa tokom cele godine.

Rak

Vi ste radili na sebi u prošloj godini i sada vam slede nagrade. U maju 2023. Jupiter vam donosi uspeh I sreću na poslu, napredak u karijeri, ali ljubav za Rakove koji su slobodni. Poseban period za karijeru je od 23. marta do juna 2023. godine kada Pluton uđe u Vodoliju. Zapamtite ovaj period i naglo krenite napred jer ćete pored zvezda imati i pomoć prijatelja kao i uticajnih ljudi. Odličan i jak period za vas. Tada potrošite sve vaše želje jer ste u mogućnosti! U polju ljubavi se dešavaju lepe stavri pa će mnogi Rakovi ući u brak i ostati trudni. Slobodni sada plene i zavode i upoznaju osobu sa kojom ostaju dugo u vezi. To je odnos koji će da odoleva svim nemirima u univerzumu. Takođe menja vam se ljubavni život iz korena naravno nabolje. Zdrvalje: ako ste odlagali neku hirusku intervenciju o ovoj godini je uradite.

Lav

Možda jedna od najboljih godina za vas! Karijera je nešto što će obeležiti ovu godinu. Posle skoro dve godine Saturn vas napušta i vi sada dišete punim plućima. Jupiter planeta sreće sada preuzima kormilo. Na vama je da krenete u akciju jer se sada snovi ostvaruju. Od kraja februara do 10. marta konjukcija Jupitera i Venere vam donosi neverovatne šanse na gotovo svim poljima. Kraj aprila i maja vam donosi retrogradnog Merkura pa povedite računa u komunikaciji ali sa druge strane očekujte pomoć velikih i jakih moćnih uticajnih ljudi. Tada u poslovnom svetu ostvarujete sve ono što ste sanjali i piželjkivali ceo zivot. Zatim Pluton se vraća u Vodoliju od kraja marta do 10. juna i tada opet imate šanse za jake i uticajne ljude koje podržavaju vaš put u karijeri ili u vašem biznis planu. LJubav u ovoj godini zavisi od vas, šarolika je. Ako ste u vezi ili braku postoji mogućnost da se raziđete sa partnerom usled velike svađe. Povedite računa na reči koje izgovarate. Izazovan period je od juna 2023. pa sve do skoro kraja 2024. godine. Mesečevi čvorovi prolaze kroz Ovna i Vagu i donose vam turbulenciju u ljubavnim odnosima. Slobodni Lavovi ce imati prolazne avature, neće se dugo zadržavati na mestu jer je vaša energija usmerena na karijeru.

Devica

Poprilično izazovna godina pred vama. Bice bolja po vas ako se oslonite samo i isključivo na sebe i ako budete imali vise sluha za partera. Saturn je napustio vase polje posla ali se sada preselio u polje ljubavi. Od marta 2023. pa sve do februara 2026. Saturn je u polju ljubavi. Ozbiljno povedite računa pogotovo u komunikaciji kada je retrogradan Merkur od 20. aprila do 15. maja jer se može desiti da dođe do pucanja dugih veza kao i do razvoda za Device koje su u braku. U drugoj polovini godine mozete da očekujete donekle bolju energiju. Nemojte u 2023. menjati posao, donositi nagle odluke i nemojte stvari resavati preko noći. Bicete napeti, većinu stvari cete rešavati iz tri pokušaja a ponekad i četiri i sve će vam to crpeti energiju. Onda ćete lično nezadovojstvo unositi u kuću, na partnera, na porodicu i dolazi do ozbiljnih svađa I razlaza. Ove godine se oslonite isključivo na svoju pamet i na samoga sebe. Postoji mogućnost da u emotivnoj vezi budete prevareni, ovo se posebno odnosi na malde veze koje ne traju duže od godinu dana. Pluton ce ući u Vodoliju 23. marta i ostaje do juna 2023. i tada su moguće pozitivne promene na poslu. Savet je da ako ste u braku ili dugoj vezi date sve od sebe da ta veza opstane, ako ste slobodni u toku leta ulazite u karmičke veze. Karma je teret koji nosimo dok ne sazrimo i tada je odbacujemo. Zdravlje je stabilno tokom cele godine.

Vaga

Jupiter I Venera su u lepom aspektu od 25. februara do 8. marta. U tom periodu možete da očekujete lepa dešavanja u porodici, a pogotovo u partnerskim odnosima. Merkur će biti retrogradan u aprilu i maju 2023. i tada ako imate ušteđen novac nemojte ga ulagati u nekretnine ili zemljište ili biznis jer ce biti pogrešan potez. Kada Jupiter uđe u Bika 17. maja i ostaje sve do 25.5.2024. godine tada vam sledi jako lep period u životu. Tada ce finansije krenuti vrtoglavo na gore kao i karijera, ali će ipak biti malih kočnica jer je Saturn u vašem polju posla pa cete ipak morati da radite malo više da bi dodtano učvrstili vašu poziciju. Mesečevi čvorovi prelaze na osu Ovan - Vaga od juna 2023. do januara 2025. godine i tada se pokreću promene u partnerskim odnosima ali u svakodnevnom životu i u poslovnom. Prva stvar je da ne donosite posao kući jer partner neće imati puno razumevanja i može se samo okrenuti I otici! Zatim vam se javljaju osobe iz prošlosti (Venera je retro od 23. avgusta 4. septembra) od vas zavisi da li ih puštate u život ili ne. Nekada su vas jako povredile. Razmislite da li vredi pružiti im drugu šansu. Od pocetka 2023. do leta velika većina Vaga pronalazi ljubav svog života i velika većina ulazi u bračne vode. Ono što može poremetiti mir je retro Venera koja na leto vraća osobe iz prošlosti. Zdravlje: napeta nervna osteljivost.

Škorpija

Lepa godina pred vama. Možda će sam početak godine biti malo, ali samo malo naporan ali od marta stvari radite sa lakoćom. LJubav je naglašena tokom cele godine. Oni koji su vezi mogu se razići, ali samo zbog vaše ljubomore, ali ni tada ne brinite jer već na jesen ulazite u novu lepu vezu. Slobodne Škorpije će tokom cele godine imati prilika i prilika da uđu u vezu sa kvalitetnim osobama. Kada Jupiter uđe u Bika 16. maja 2023. ostaje do 25. maja 2024. godine tada očekujte uspeh na svim poljima pogotovo u ljubavi i poslu! Ako očekujete neko nasleđe i tu imate povoljne aspekte, takođe se odnosi i na stampeno pitanje. Za ovaj lep uspeh je zadužen odnos Jupitera i Urana. Stoji vam promena posla i to ne bilo kakava promena već dobijate posao iz snova, a pored toga radićete dodatni posao koji će vam doneti vrtoglavu zaradu - posebno ako je vezan za rad preko interneta. Zdravlje vam je odlično.

Strelac

Godinu pred vama boji na neki način Saturn. Bice kočnica i u porodici i domu kao i u partnerskim odnosima. Najviše će se odnositi na dom i tu može doći do sukoba sa familijom i rođacima. Ali vi pokušajte da umirite pravdoljubivog Strelca jer ćete jedino tako smiriti napetost i paniku koju ćete osećati. Gotovo cela godina vam donosi zbrku u komunikaciji jer će Merkur kod vas biti četiri puta retrogradan. Prvi put 29.12.2023 -18.1.1023. Drugi put 21.4 do 15.5, treći put 13.8. do 15.9 i četvrti put 13.12. do 2.1.2024 godine. E sada sve ovo vam donosi i uspeh na poslu ali ne baš u vreme kada vi želite i tada je bitno da zapmatite ove datume i da ne ulazite u vatru. Imacete napredak u karijeri čak i u okviru postojećeg posla, a na proleće vam se otvara šansa za jedan planetarno dobar ugovor! Samo budite strpljivi i povedite računa o komunikaciji. Ako ste u vezi i bude vam ponuđen brak obavezno prihvatite. Isplatiće vam se posle 50-te godine. Ako ste sami na putovanju pogotovo na leto sigurno upoznajete osobu sa kojom u početku ulazite u neobaveznu letnju avanturu ali se veza pretvara u pravu ljubavnu čaroliju. Zdravlje u drugoj polovini godine obratite pažnju na pluća i srce.

Jarac

Svakako godina koja vam donosi uspeh u karijeri i povećanje zarade, ali je najbitnije da lepo i pametno raspodelite posao kako vam zdravlje ne bi bilo ugroženo. Ako to ne uradite može se desiti opšti premor organizma koji vodi ka pucanju nerava, a samim tim i do depresije. Ako ne budete mentalno jaki depresija vam može zagorčati život u ovoj godini. Od maja ove godine pa sve do maja 2024. godine Uran, Neptun I Jupiter vam otvaraju vrata univerzuma. Dolazi do još bolje pozicije na poslu, sa tim ogroman, ali zaista ogroman priliv novca. Savet je da novac stedite koliko god smešno zvučalo i da ga ne ulažete u nekretine ili renoviranje i da ga ne pozajmljujete. Sve navedeno naravno prati i veliki obim posla, a vi preterujete sa odgovornošću pa se može desiti da sve preuzmete na sebe i da ugrozite zdravlje. Zato uradite podelu posla po sektorima ili po kolegama. U ljubavi je sve u redu sa partnerom ali zbog obima posla on će vas biti željan pa tu može doći do svađa ili rasprava. Slobodni Jarčevi upoznaju osobu na poslovnom sastanku. To je osoba sa kojom vi krojite zajedničku budućnost. Leto, tj. kada Venera uđe u Lava i to retrogradna donosi jos veću šansu za sukob sa partnerom. Tada obratite pažnju na vašu komunikaciju i ponašanje.

Vodolija

Vi ste jedini znak koji sada treba da slavi Saturna. Zadnje dve godine vas je ogranicavao i uvek vam postavljao nogu. Kada ste to izdrzali sada red je da vas nagradi. Saturn ulazi u Ribe 7. marta 2023. i ostaje do 14. februara 2026. Lep period koji vam donosi uspeh u polju života, porodice, svakodnevnice, posla. Sada se odmorite i fizčki i mentalno i polako pravite novi plan za novi biznis jer vas podržava Jupiter koji vam daje pomoć i podršku od 20. decembra 2023. do 25. februara 2024. godine. Budite sigurni da i ako ne bude sve išlo lagano I protočno (a vi ste dali sve od sebe što je jeko bitno jer Saturn još uvek malo pušta pipke tj. njegov uticaj je i dalje prisutan) donosi vam u život ljude koji su vam podrška kako u mentalno psihološkom tako i u finansijskom smislu. Ako ste u vezi ili braku razmislite da li je zaista potrebno da nosite tu težinu odnosa ili je vreme da je se oslobodite i da dalje krenete sami. Ako imate strah od samoće u ovoj godini će vas zvezde uveriti da za tim nema potrebe jer vam već sada po malo daju jaku i lepu energiju. Slobodne Vodolije preko posla upoznaju osobu sa kojom polako ulaze u lepu I romantičnu vezu. Zdravlje: obratite pažnju na sinuse i na upalne tj. bakretijske procese kojima cete biti podlozni cele godine, pa poradite na imuno sistemu.

Ribe

Godina koja vam donosi uspeh, ali samo ako igrate po njegovim parvilima! Saturn gospodar karme, učitelj mučitelj ulazi u vaš znak 7. marta 2023. i ostaje do 14. februara 2026. godine. Pripremite se na bolne oči jer ovaj Saturn vam skida ružičaste naočare i tera vas da stvari, prilike, ljude kao i emotivnog partnera vidite baš takvog kakav i jeste. NJegovo buđenje za vas je bolno, ali u isti mah i zdravo jer ćete jedino tako progledati. Davaće vam ozbiljne i lepe prilike, ali samo ako ih gledate bez ružičastih naočara. Ako pogrešite sledi vam šamar realnosti i onda sve ispočetka. NJegovu jačinu će ulbažiti Jupiter koji će imati lep aspekt sa njim u periodu od 16. juna 2023. pa do 25. maja 2024. godine. Tada se potrudite da pokažete Saturnu svoju jačinu i sve izazove pogotovo poslovne prihvatite sa jasnim i bistrim pogledom i onda nema greške, sve dobijate kao na tacni. Saturn vas gleda i daje vam poklone tj. pohvale. Surov je ali isparavan. Daje vam šansu da hobi pretvorite u lep priliv novca od koga ćete dosta lepo živeti. U ovoj godini štedite novac. Budite pametni jer će biti kratkih izazovnih perioda. Kada je ljubav u pitanju početkom leta zastaćete i zapitaćete se da li je pametno da ostajete u vezi. Sa druge starne pojedine Ribe ulaze u bark na jesen a slobodne Ribe će posle dužeg vremena ući oprezno u vezu, ali bez ružičastih naočara i tada će pokazati svu svoju emotivnu jačinu. Zdravlje: obratite pažnju na opšte stanje oraganizma i čim se ne osećate dobro uradite krvnu sliku.

