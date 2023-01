PRAVILO 1 MINUT ZA SREĆNU I USPEŠNU GODINU: Šta treba da uradite za 60 sekundi - magično menja život

Kako pravilo od 1 minut može da učini da godina bude srećna i uspešna - isprobajte ovaj trik za bolju produktivnost i ispunjavanje zadataka!

Kada se nakupe nezavršeni zadaci, obaveze, ambicije, u našem umu može nastati "zbrka", mnoštvo misli i strategija, ali i osećaj da ništa ne možemo postići. Takva osećanja mogu dovesti do emocionalnog sagorevanja. Kako biste stvari držali u svojim rukama i kako bi se vaš planer, misli, a i kuća razbistrili, iskoristite moćno pravilo "1 minut".

Pravilo 1 minut osmislila je autorka i ekspertkinja za sreću Grečen Rubin. Krajnje je jednostavno, morate da uradite svaki zadatak koji se može završiti za jedan minut, odmah i bez izgovora. To s eodnosi na sve, od bacanja papirića u kantu, sklanjanja šolje sas tola, do kačenja obja ve na društvenim mrežama i slanja "emaila". Ideja ne može biti jednostavnija, ali doslednost je ključna. Pravilo jednog minuta "mora se dosledno poštovati ako želite da vidim rezultate. A za to je potreban rad", naglasila je autorka Grečen Rubin. Ali ona takođe obećava da su rezultati vredni toga.

"Jedan prijatelj mi je rekao da je njen stan postao prilično uredan, bez mnogo truda sa njene strane. Drugi prijatelj je rekao da je njegova produktivnost porasla; pošto je toliko malih stvari obavio brzo, imao je mnogo više vreme za veće zadatke", piše ona.

Psiholozi imaju koncept koji se zove Zeigarnikov efekat koji objašnjava zašto se nezavršeni zadaci stalno vraćaju u vašu svest. Kada imamo nerešene zadatke i obaveze, oni se iznova pojavljuju u našem umu. Podsetnici koji se ponavljaju prestaju samo kada završite zadatak tako što ćete ga zakazati ili završiti.

Na primer, sklapanje opranih čarapa traje samo minut, ali pomisao da moramo da presavijamo čarape nas proganja ceo dan. Takođe, iskustva pokazuju da se osećate mnogo smirenije i staloženije kada obaveze koje imate da završite napišete na papir. Naši beskrajni mentalni podsetnici na male neizvršene zadatke doprinose velikom stresu.

Pravilo jedan minut ili 60 sekundi podstiče vas da brže obavljate lakše izvršavane zadatke kako biste rasteretili um i vreme, i mogli da se posvetite onim važnijim i zahtevnijim obavezama bez pritiska. Zato ne odlažite ništa za šta vam treba 1 minut, već delujte! Neka to bude vaša odluka za 2023. i povećaćete šanse za uspešnu i srećnu godinu.

Autor: Z.L.