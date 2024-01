Kako da ostvariš SVE NA ŠTA POMISLIŠ uz pomoć VIZUALIZACIJE? Evo kako ova metoda funkcioniše i koji su njeni benefiti

Vizualizacija je termin koji često čujemo od lajf koučeva, spiritualnih učitelja i velnes eksperta. Neke poznate ličnosti poput Opre i Džima Kerija su čak vizualizaciji zahvalile na životnom uspehu.

Sam koncept je veoma lak za razumevanje – mentalno se pripremate za ono što želite u realnosti. Ali kako zapravo vizualizovati? Kako vizualizacija deluje i zašto je tako moćna? Odgovore donosimo u nastavku.

Šta je vizualizacija?

Ukratko, u pitanju je stvaranje mentalnih slika u umu i pretvaranje da su one stvarne. Mi to stalno i radimo, a da toga nismo svesni. U stanju smo da zamišljamo mnogo toga, od misli, preko objekata, osećanja, ljudi, do želja, ciljeva i apstraktnih stimulansa.

Dok je većini ljudi lako da stvaraju mentalne slike, neki pojedinci ne mogu da vizualizuju zbog retkog neurološkog stanja – afantazije. Bez obzira na to, mogu i dalje da se bave vizualizacijom, koristeći razne tehnike.

Benefiti vizualizacije

Najveća prednost vizualizacije svakako je materijalizovanje želja. Uz to, na ovaj način poboljšavamo kognitivne veštine. Ova praksa pomaže i kod osmišljavanja strategija, rešavanja problema i određenih zadataka, a u suštini, stvara svrhu svakog od nas.

Kako deluje vizualizacija?

Mozak ne može da napravi razliku između stvarnosti i zamišljenog događaja, pa vizualizacija pomaže da se uklone smetnje nove ili nesigurne situacije. Tako na zdrav način pristupamo stizanju do cilja. Drugim rečima, vizualizacija nam pmaže da se osnažimo na putu ka dostizanju cilja. Čak su i naučna istraživanja pokazala da su sportisti, kroz ovu praksu, dobili mišićnu snagu.

Kako vizualizovati?

Odlučite se šta želite da vizualizujete (sreću, novu ljubav, uspeh u karijeri, bogaststvo…).

Umirite um i telo. Dozvolite umu da preuzme kontrolu.

Pronađite tiho mesto na kojem vam niko neće smetati.

Sada je vreme da zamišljate šta želite. To može da traje nekoliko sekundi ili pak nekoliko minuta. Proces možete ponavljati i nekoliko puta dnevno.

Kako biste pojačali moć vizualizacije, aktivirajte čula. Fokusirajte se na cilj. Kako će se vaše telo u tom trenutku osećati? Kakvi će biti zvukovi i mirisi kada ostvarite željeno?

