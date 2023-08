PRIPREMITE SE! Pun Mesec u Ribama uzdrmaće mnoge: Ova tri znaka doživeće najveći udar, sledi im veliko životno pospremanje

Pun Mesec u Ribama dešava se večeras.

Zato što se retko dešava da u jednom mesecu imamo dva puta fenomen zvani pun Mesec. Energija punog Meseca nije nimalo jednostavna kada analiziramo njen uticaj.

To se odnosi i na pojedinca i na kolektiv.

Kolektivno je ovaj uticaj mnogo složeniji i to su sile koje ljudski um ne razume i nema jasno objasnjenje. Tada dolazi do pokretanja mnogo toga što je ljudskoj svesti nepoznato i može uticati na velike promene u načinu funkcionisanja Sveta i njegovih pravila. Pravila se menjanju jer je Priroda uzburkana pod uticajem vladara ovog Meseca a to je Neptun koji se nalazi na 27 stepenu Ribe. To je stepen egzaltacije Venere gde se pokreće svetlost - kod za otvaranje novih portala.

Kada govorimo o uticaju na pojedinac, ovaj Mesec dovodi do potpunog pomirenja sebe i svoje unutarnje strane. Ribe je znak dubina, ono što je u nama duboko sakriveno. Da bi se potpuno sve očistilo, posebno zbog uticaja retrogradnog Merkura - moramo jasno da vidimo. A možemo da vidimo srcem, samo onim što osećamo.

Najveći uticaj će imati na promenljive znakove: Device, Ribe, Blizance i Strelčeve.

Najlakše će ovu energiju podneti Rakovi i Škorpije.

Potrebno je naučiti da sa emocijama se ne igramo, posebno kada ih krijemo, negiramo, sklanjamo.

