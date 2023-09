Retrogradni Merkur počeo je 23. avgusta, a posledice njegovog nezgodnog i često frustrirajućeg tranzita osećali smo i danima pre. Na kraju krajeva, Merkur je 3. avgusta ušao u pre-retrogradnu senku, a nivo konfuzije i komplikacija se od tada stalno povećava.

Astrolog Vladimir Vlajić kaže da je retrogradno kretanje planeta, prividno kretanje istih unazad. To donosi ograničenja, u to doba se ništa ne počinje, ne potpisuje... Obično se stvari komplikuju, odlažu i ne rade, dodao je on.

Vlajić je dao detaljnu analizu svakog znaka zodijaka, i najavio šta možemo očekivati u mesecu septembru.

OVAN - Definitivno emotivne novine, one dolaze u drugoj polovini meseca. Sama sredina meseca, mlad mesec najavljuje nove cikluse koji traju 13 ipo dana. Oko 22. i 23. će biti ozbiljne prilike za ljubav. Poslovna dešavanja tek kasnije, krajem meseca.

BIK - Ovo je priča za hedonizam, preterivanje. Oni toga treba da se čuvaju. Sve će da se reši početkom sledećeg. Ima toga u emotivnim odnosima, ali, kraj ,meseca čekaju rasterećenije. Oni koji su u braku su napeto.

BLIZANCI - Oni će da razreše neke dileme. Mislim da je u pitanju komunikacija, posao, emotivni odnosi. Druga polovina meseca interesantna i dosta dobra. Njima je kreativnost u usponu.

RAK - Slobodni rakovi sreću novu ljubav, sredinom meseca. Oni imaju čemu da se nadaju. Prethodnih mesec dana su dosta radili, i sada je vreme da se vide neki lepi rezultati. Imaće i neku podršku koju su očekivali. Biće i love dosta. Rakovi će možda putovati, negde oko 20. septembra.

LAV - Venera u njihovom znaku je krenula direktno. Pokrenuće se ljubav, novac, ali i dalje stoji retrogradni merkur. U slučaju da su novine, to je oko 15. Oni će opet biti teatralni i u poslu i ljubavi. Zauzeti će imati svađe oko novca.

DEVICA - Device su prošli mesec sve komplikovale, pa su naplašene. Malo se čudno kreću, ali nije to još dugo stanje. Ljubav je uvek prioritet, moguće je da imaju tajne veze. To traje izvesdno vreme, i postoje neka ograničenja.

VAGA - Mogućnost za ulazak u novi vezu, oko 29. Što se zauzetih tuče, sve je okej. Nema upozorenja za njih. Posao je okej, prva polovina meseca je naporna, a druga polovina meseca biti rasejani.

ŠKORPIJA - Škorpije su umorne, fali malo regeneracije. To je njihovo 12. polje, pa ih psiha ubija ovih mesec ipo dana. Trebalo bi malo da vode računa ko im stoji iza leđa. Imaju tračeve, neprijatelje. Mogli bi da budu otkriveni, treba da povuku ručnu.

STRELAC - Kada je u pitanju emotivni segment, mogu da upoznaju neoga oko 29. Oni se zabavljaju protekle dve nedelje, i zabavljaće se dalje. Dobra komunikacija.

JARAC - Oni su nervozni do 15. a posle toga je bolje sa partnerima, partnerkama, ali i sa poslom. Razrešiće se dosta toga, oni neće to jednostavno dobiti, ali biće bolje.

VODOLIJA - Što se zauzetih Vodolija tiče, do pola meseca će biti ograničenja. Ili će neko biti odsutan, više raditi, biće neka fizička daljina. Što se tiče druge polovine sve je okej, vraća se u normalu. Slobodne Vodolije novu ljubav mogu da očekuju u zadnjoj polivini meseca. Biće para posle 15.

RIBE - Kod zauzetih Riba je komplikovano, a druga polovina meseca je bolja, biće nekih proslava, kretanja, biće okruženi društvom, dobrom energijom.

