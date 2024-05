Ljudi u ovim znakovima JAKO TEŠKO podnose RASKID: Budite veoma obazrivi ako ih ostavljate!

Raskid veze je veoma težak za sve, ali znakovi Zodijaka koji teško podnose raskid to vide kao smak sveta. Sa njima treba biti posebno obazriv.

Ljudi različito podnose bol, bio on emotivan ili fizički. Dok će neki veoma lako prihvatiti ono što im život servira, drugi će gledati u zatvorena vrata neočekivano dug period. Slično je i sa slomljenim srcem. Određeni znakovi Zodijaka će dugo patiti zbog raskida.

Čak i ako neko jako pati nakon raskida ili ima tendenciju ka tome, to ne znači da treba da ostanete u vezi koja vas ne ispunjava. Naprotiv, to će stvari samo učiniti još gorim. Ovo je samo mala pomoć u tome šta možete da očekujete do vašeg partnera nakon što raskinete vezu sa njim.

Ribe

Ribe imaju zlatno srce i to je svim poznato. Najčešće će idealizovati svog partnera i videti samo najbolje kvalitete u njemu. Upravo zbog toga i ako primete da nešto baš nije u redu u vezi, oni će zatvoriti oči pred problemom. Ukoliko njihov partner raskine sa njim, oni će do poslednjeg trenutka pokušavati da uspostave vezu sa partnerom. Jednostavno će im biti suviše teško da prihvate da je njihova voljena osoba sposobna da ih povredi ili izda. Dakle, čak i kada je ljubavi kraj, oni će pokušati da je ožive, živeći u uverenju da se sve može vratiti.

Rak

Rakovi su prosto zaljubljeni u ljubav. Prilikom ulaska u vezu, oni polažu velike nade u nju. Svaki put se nadaju da je baš ova osoba prava i jedina za njih. Zbog toga će se veoma brzo vezati za osobu i dopustiće osećanjima da imaju prevlast nad razumom i logikom. Zbog toga za njih ne postoje probleme u vezi. Vole svim srcem, pa je jako teško da se odljube, a raskid doživljavaju kao smak sveta.

Devica

Device su veoma oprezne u ljubavi. Strašno su izbirljive jer im je jako teško da otvore srce. Dakle, zbog previše truda koji ulažu u to da pronađu savršenog, oni će se truditi da sa tom osobom ostanu u vezi što je duže moguće. Oni su uvereni da ako jednom odluče da budu zajedno, onda se svaki problem može rešiti. Čak i ako partner napusti Devicu, ona će sve učiniti da im pokaže da su oni stvoreni jedno za drugo. Za predstavnike ovog znaka, preboleti raskid je jednako teško kao i ponovo verovati u ljubav.

Autor: Z.L.