DNEVNI HOROSKOP: Neko će da procveta, drugi neće imati mira od nervoze, a OVOM ZNAKU se smeši ljubav

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

OVAN

BIK

BLIZANCI

RAK

LAV

Pomoć stiže preko prijatelja. Niste raspoloženi za rad odlažete posao što duže. To nije preporuka. Ostajte kod kuće vi i vaš partner. Nije vam niko potreban. Previše cigareta i alkohola utiču na vaš loš san.

DEVICA

VAGA

Svako ko plače nad svojim problemima a ne rešava ih, od vas može da očekuje zatvorena vrata. Razmislite to su vaši saradnici posavetujte ih zarad dobrih dana. Večeras dobar provod, puno prijatelja, muzike. Dobro se osećate.

ŠKORPIJA

Kod svakog saradnika tražite nešto po čemu bi on bio poseban i vredan vaše pažnje. Preispitujete sebe pa partnera. To vas može dovesti do nekih novih saznanja. Izađite na svež vazduh, ali nemojte ga analizirati.