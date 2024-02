NEDELJNI HOROSKOP: Zvezde najavljuju VELIKE PROMENE - jednom znaku će se život okrenuti naglavačke

Kasno u nedelju uveče, planeta komunikacije Merkur ulazi u inovativnu Vodoliju, gde će ostati naredne tri nedelje. Ovo je vreme za proširenje mišljenja.

Nijedna ideja nije previše neobična za razmišljanje, nijedno pitanje previše čudno za postavljanje. Ako si spremna da eksperimentišeš, možeš pronaći nove rešenja za stare probleme. Zatim, u petak uveče, mlad Mesec u Vodoliji nudi veoma potreban novi početak. Ovo je tvoja šansa da ponovo zamisliš svoj život, svoju budućnost, čak i svet. Otresi sve što je bljutavo i obično i kreni drugim putem, ako ti je to potrebno.

U međuvremenu, pročitaj nedeljni horoskop od 5. do 11. februara za svaki znak zodijaka:

Ovan

Verovatno si se u poslednje vreme osećala nestrpljivo, željna noviteta, čuda. Nije da su ti dani dosadni—dovoljno si zauzeta—samo što su predvidivi: Sva drama se odvija po poznatim linijama, mogla bi da radiš svoj posao sa povezom preko očiju, vesti su pouzdano depresivne. Ove nedelje, najbolji način da pozoveš svež vazduh u svoj život je da upoznaš ljude. Izađi iz svoje glave, i iz svog uobičajenog društvenog kruga, takođe, i otvorićeš vrata novim mogućnostima. Proširivanjem kruga likova u svom životu, možeš promeniti svoju budućnost.

Bik

Bez obzira koliko naporno radiš ili koliko postižeš, deo tebe se plaši da to nije dovoljno. Brineš da gubiš svoj potencijal, rasipaš dragoceno vreme, zaostaješ za petogodišnjim planom koji si postavila za sebe. Naravno, ne moraš ništa postići. Život je više od produktivnosti. Ali ako te veliki snovi zovu, ne odustaj od njih ni od sebe. Verovatno ćeš ove nedelje napraviti proboj, jedan koji će ti pomoći da ceniš koliko si već daleko stigla. Prilika koju si čekala je iza ugla.

Blizanci

Ove nedelje ćeš verovatno biti svesnija nego ikad reakcija drugih ljudi na tebe. Dobra si u čitanju ljudi, i možeš reći ko misli da si divna, koga odbijaš, ko je ravnodušan. Sve ovo može biti dragocena informacija, ali takođe može biti i odvlačenje pažnje. Ako dozvoliš da mišljenja drugih određuju tvoj sledeći korak, samo ćeš završiti izgubljena. I u svakom slučaju, što manje izgledaš zabrinuta za to šta drugi ljudi misle, veća je verovatnoća da će te privući. Neki ljudi mogu da preziru tvoju nezavisnost, ali ne oni čije ti je odobravanje stalo.

Rak

Budućnost je strašna upravo sada. Svet samo izgleda da postaje zlobniji, drugi ljudi manje darežljivi, a mogućnosti ograničenije sa svakim danom. Tako si zabrinuta zbog gubitka sreće i stabilnosti koje poseduješ da jedva imaš vremena ili energije da budeš hrabra, ambiciozna, kreativna. Ove nedelje, ključno je da se suprotstaviš tom strahu. Da, postoje stvari na ovom svetu koje plaše, ali moraš i dalje ovde živeti, pa možda bolje iskoristiš to. Ne budi nepromišljena, ali imaj vere u sebe. Možeš preduzeti izmerene rizike i sleteti na noge.

Lav

Prošlost te je nedavno jako opterećivala. Možda ne možeš da pustiš načine na koje su te drugi ljudi pogrešili, ili te progoni vreme kada si ti bila ta koja je pogrešila. U svakom slučaju, teško ti je da živiš u sadašnjosti kada stalno gledaš unazad. Ove nedelje, tvoj izazov je da shvatiš šta bi ti bilo potrebno da bi mogla da nastaviš dalje. To bi moglo značiti oprostiti nekome (ili sebi), otići, ili pristati da počneš iznova. Ne moraš zatvoriti vrata prošlosti, samo pronaći način da nastaviš da se krećeš napred.

Devica

Postoji stereotip da je Devica najkritičniji znak. U pravdi, koliko god ti to iznosila, takođe si spremna da to prihvatiš zauzvrat. Više ti je stalo do dobrog rada nego do laskanja tvom egu, pa kada ljudi imaju povratne informacije za deljenje, srećna si da slušaš. Samo se seti, ove nedelje, da nisu sve kritike validne, dobro obaveštene ili ponuđene u dobroj veri. Ne moraš sve prihvatiti. Kada su komentari zlonamerni ili jednostavno nekorisni, najbolje što možeš učiniti je da ih ignorišeš. Budi razborita i veruj sebi.

Vaga

Često, kada si nezadovoljna u svojoj vezi, karijeri, svom životu uopšte, pokušavaš da potisneš taj osećaj. Bolje je sačekati i videti da li će raspoloženje proći nego brzopleto napraviti promenu koju bi mogla zažaliti. To je razuman pristup, ali rizik je da završiš vrtoglavo. Ove nedelje, vreme je za akciju. Ne moraš ništa drastično učiniti, kao što je davanje otkaza u hiru kada će ti za sada tiho slanje aplikacija biti dovoljno. Važno je da prestaneš da se nadaš da će neka spoljna sila okrenuti stvari naglavačke. Na tebi je da napraviš promenu.

Škorpija

Bila si zaokupljena pitanjima o svom identitetu, prošlosti, svrsi u životu. Svet bi bio bolje mesto da više ljudi razmišlja kao ti, ali to je iscrpljujući posao. Zahteva svu hrabrost i snagu koju imaš, taj nivo refleksije. Ove nedelje, napravi korak unazad. Daj sebi vremena da se baviš problemima svakodnevnog života, da se brineš o svom životnom prostoru, da uživaš u društvu ljudi koje voliš. Fokusirala si se na teške stvari. Ove nedelje, dozvoli sebi da doživiš lakoću.

Strelac

Možeš biti savršeno srećna gde si i dalje žudeti za novinama. Želiš da budeš izazvana, iznenađena, izvedena iz svojih rutina. Umorna si od svakodnevnog obavljanja istih stvari, vođenja istih razgovora koje si imala hiljadu puta ranije. Ove nedelje, ako želiš nešto drugačije, moraš učiniti da se to desi. Ako želiš promenu okoline, na tebi je da putuješ. Ako želiš razgovarati s novim ljudima, na tebi je da započneš razgovore. Možeš imati svu uzbuđenost koju želiš. Samo moraš preuzeti inicijativu.

Jarac

Lako je osećati se prevarenim kada pratiš uputstva, radiš kako ti je rečeno, držiš glavu dole… a ipak ne dobiješ rezultate koje si želela. Kada radiš sve što misliš da treba — pratiš “pravi” karijerni put, dostižeš tradicionalne prekretnice u vezi — i shvatiš da si ipak nezadovoljna, to je frustrirajuće. Čak možeš početi misliti da je problem u tebi. Ako ti to zvuči poznato, ove nedelje je tvoja šansa da prepišeš svoje planove. Ako stari scenario nije uspeo za tebe, napiši novi. Budi kreativna. Improvizuj. Svet se stalno menja, pa pokušaj promeniti način na koji se krećeš kroz njega.

Vodolija

Veruješ bez sumnje da je moguće promeniti svet. Manje si sigurna da je moguće promeniti sebe. Plašiš se da si previše ustaljena u svojim navikama, da si stekla previše zamaha da bi promenila kurs, ili da su karte naslagane protiv tebe. Ove nedelje, međutim, sve je moguće. To ne znači da će biti lako, ili da će se transformacija koju želiš čarobno dogoditi preko noći, ali uz malo truda bićeš iznenađena koliko brzo nemoguće postaje dostižno.

Ribe

Darežljiva si sa svojim vremenom i pažnjom; Činiš da briga o drugima izgleda bez napora. To znači da tvoji prijatelji ne primećuju uvek koliko naporno radiš. Čak ni ti ne prepoznaješ uvek koliko si iscrpljena. Ove nedelje, napuni baterije, kako god to izgledalo za tebe. Zaslužuješ da lenčariš, da čitaš i razmišljaš i sanjaš, da ne radiš ništa osim što odmaraš. Ne dozvoli nikome da te ubedi da je to sebično, ili da imaš dužnost da uvek stavljaš svoje potrebe na poslednje mesto. Vozila si se na rezervi i verovatno si već neko vreme, pa si daj pauzu.

