Ove STVARI O SEBI vam horoskopski znaci NIKADA NEĆE REĆI

Uz horoskopske znakove se vezuju različite osobine. Neki imaju sreće u ljubavi, neki su jako brbljivi, a za neke se smatra da su zabavni i duhoviti. Ali, postoje i one druge strane koje znakovi neće tako lako otkriti drugima.

Ovan - Ovan je navikao da uvek sve stvari drži pod kontrolom, pa mu je ponekad teško da prizna da može da izgubi kontrolou i da skrene sa planirane putanje. On je navikao da bude primer drugima. Teško mu je da prizna da ponekad ne zna šta radi jer misli da će izgledati slabo ili manje uverljivo.

Bik - Bik nikada neće priznati da greši – nikada. On je preponosan da bi priznao da je pogrešio. Uradiće sve kako bi to popravio, ali nikada ga nećete čuti da priznaje – čak ni sebi – da je pogrešio.

Blizanci - Bliznaci potajno znaju da će prekršiti mnoga svoja obećanja. U jednom trenutku prave planove za narednih 10 godina, a zatim promene svoje mišljenje o svemu. Oni to znaju, ali nikada to neće priznati.

Rak - Raku je teško da prizna da je zapravo mnogo osetljiviji nego što se čini. Voli da ostavi utisak čvrste i ravnodušne osobe, ali istina je da ga i najmanja primedba ili komentar zaista može povrediti. Takođe, nikada neće priznati ljudima da je uzrujan ili nesrećan jer ne želi drugima da pokaže koliko je stvarno ranjiv.

Lav - Lav voli da bude u centru pažnje i nikada neće dozvoliti da ga iko zaseni. On će podsticati druge ljude da budu hrabri i samouvereni, ali samo dotle dok ga ne ugrožavaju. Navikao je da bude glavni i ne želi da se to promeni.

Devica - Poznate kao perfekcionisti horoskopa, Device se ponekad pitaju kako je s druge strane, kako je to biti osoba slobodnog duha i živeti u ovom trenutku. Ne vole da priznaju da im je važno šta ljudi misle, a na njihovo ponašanje mnogo utiče i tuđe mišljenje.

Vaga - Vaga retko kad hoće da prizna da joj je potrebna pomoć u teškim trenucima jer je navikla da je ona ta koja pomaže drugima. Ona će radije pomagati nego tražiti pomoć.

Škorpija - Škorpija nikad neće priznati da je ona ta koja slama srca. Nikada neće priznati da zavodi sve i onda se ponaša kao da su samo prijatelji. Voli da koristi svoj šarm i svoju seksualnost kako bi privukala druge, voli da ima mnogo obožavalaca od kojih može izabrati onog koji mu/joj se najviše sviđa.

Strelac - On zna da ponekad previše oprašta i mnogi ljudi ga uzimaju zdravo za gotovo. Ipak, on to nikada neće reći naglas. Uvek će naći opravdanje za one koje voli, čak i ako zna da ti ljudi ne zaslužuju takvu ljubav.

Jarac - Jarac nikada neće priznati da je usamljen. On uvek nosi srećnu masku na licu i ponaša se kao da mu ne treba niko, jer je fokusiran na svoju karijeru. On će se uvek postaviti tako da svi misle da može da "izgura" sve sam.

Vodolija - Vodoliji nije problem ništa da prizna, osim jedne stvari. Ona nikada neće priznati da postoji mnogo stvari za kojima žali. Teško im je da priznaju činjenicu da kroz život nisu uvek donosili najbolje odluke. Često se hvale zbog svojih odluka i govore da su uradili pravu stvar, čak i ako znaju da to nije istina.

Ribe - Ribe teško priznaju da su odbacile nekoga. Uvek će kriviti i optuživati druge da su ih ostavili, neće ni pokušati da uvide da su je, u stvari, oni prisilili da odu. Uvek pokušavaju da naprave dramu od svega – uključujući i svoju stvarnost.

