SPREMITE SE ZA OGROMNE PROMENE U LJUBAVI! Pomračenje u Vagi će za 4 ZNAKA PROMENITI SVE

Ozbiljne promene stižu za nekoliko znakova horoskopa tokom pomračenja u Vagi.

Kada je reč o pomračenju 25. marta u Vagi, astrolozi navode da će univerzum sve postaviti na svoje mesto, kao da pokazuje kako stvari zaista stoje.

Za ove znakove Zodijaka pomračenje donosi promene u ljubavi:



Ovan

Za vas će pomračenje biti povezano sa odnosima, ne samo romantičnim, već i ljudima uopšte. Možete napustiti vezu, raskinuti ugovor, možda odlučiti o nekoj važnoj fazi u postojećoj vezi.

Devica

Pomračenje se dešava u vašem sektoru samopoštovanja, ali dispozitor je u kući partnerstva i braka. To znači da ćete 25. marta možda imati otkrovenje vezano za to kako vas drugi ocenjuju i da ćete na sebe gledati kao spolja. Ovo pomračenje je blagotvorno, pa će promeniti vaše razumevanje sebe. Kao da vam neko kaže: „Ti si neverovatno vredan/na!“, i to će preokrenuti vaš svet.

Vaga

Za vas pomračenje asocira na želju da se izdvojite – poželećete da uđete u nove veze ili poboljšate stare, ali kao da vidite svoj izgled, imidž, stil kao razlog za neke suštinske promene. Takođe je verovatno da ćete možda doživeti promene u odnosima na poslu, na primer, doći će do kancelarijske romanse, prenosi Glossy.



Ribe

Pomračenje se dešava u vašem intimnom sektoru, a dispozitor Venera je u vašem znaku. To znači da ćete možda imati događaje vezane za vašeg seksualnog partnera ili ćete proći kroz ozbiljnu krizu u vezi i odlučiti da završite određeno poglavlje u svom životu.

