Ova 3 aprilska datuma su najsrećnija za svaki znak Zodijaka

Osetićete snagu za novi početak

Ukoliko se pitate šta o sreći poručuju zvezde u aprilu, situacije ne stoji uopšte loše.

Astrolozi su proučili i analizrali mesec koji je pred nama i kažu da u aprilu možemo očekivati tri posebno srećna i povoljna dana od kojih blagodeti može imati svaki horoskopski znak.

Samo je važno da dobru priliku prepoznate i da je onda i iskoristite. Za početak, fokusirajte se na ove datume u aprilu i markirajte ih nekako u svom planeru, kalendaru, telefonu.

4. april

Radi se o, kako astrolozi kažu, o „ogledalo datumu“ jer u njemu imamo dve četvorke, a broj 4 u numerologiji predstavlja četiri elementa – zemlju, vodu, vatru i vazduh.

Tog dana je bitno obratiti posebnu pažnju na sve što je hitno u vašem životu. Takođe, vreme je pogodno za kupovinu i upoznavanje novih ljudi, bilo uživo ili na internetu. Važno je posvetiti se dodatno i porodici, prijateljima, odnosno svim dragim ljudima koji vam ulepšavaju svakodnevicu. Na kraju tog dana priuštite sebi pošten odmor i opustite se.

14. april

Radi se datumu koji najavljuje harmoniju i to valja iskoristiti. Period je dobar da kratko zastanete i promislite o ciljevima u životu prema kojima biste morali da krenete. Neke stvari će vam se iskristalisati, bolje ćete shvatati koja vam je svrha i koje veštine posedujete, a kojih do sad možda niste bili svesni. Osetićete snagu potrebnu za novi početak i dovršetak nekih zaostataka, i to treba svakako da iskoristite.

Osim toga, tog dana biste mogli čuti neke kritike, ali nemojte odmah zauzeti pozu za prepirku, već razmislite – radi se o konstruktivnim kritikama koje će vam olakšati život. Prihvatite neke savete ljudi za koje znate da im je stalo do vas.

22. april

Buđenje pozitivne energije, optimizma u ljudima i veće ljubaznosti koju iskazuju jedni prema drugima. Maksimum te pozitivne energije osetiće se u noći sa 22. na 23. april, a celi 22. april biće vrlo povoljan za čišćenje uma od svega negativnog što se nakupilo vremenom.

Vreme je da se oslobodite svega što vas sputava i obeshrabruje. Pronađite u sebi snagu i hrabro hodajte prema cilju koji ste si zacrtali. Takođe, imajte na umu da ćete biti uspešniji u svemu ako pokažete malo više ljubaznosti i topline drugim ljudima.

Autor: