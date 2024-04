Večeras je RUŽIČASTI PUN MESEC: Evo kako će uticati na svaki horoskopski znak, jedan treba dobro da se pazi!

Ovogodišnji ružičasti, odnosno pink pun Mesec, dolazi 23. aprila i opisuje se i kroz znak u kojem se nalazi, pa govorimo o punom Mesecu u Škorpiji, vodenom znaku kojim vladaju intimnost, seksualnost, tajno i okultno.

Kao horoskopski znak, Škorpija posvećuje veliku pažnju tome kako delimo resurse u našim životima i unutar sveta, s imovinom, investicijama i velikim novcem, zato će za vreme ovog punog Meseca naglasak biti na uspostavljanju ravnoteže između onoga što dajemo i primanja, pa će biti izuzetno važno da se suočimo sa svim neravnotežama unutar ovih tema, prenosi Zadovoljna.rs.

A zašto se uopšte ovaj mesec zove ružičast?

Priče o nazivima punog Meseca kroz godinu i više su nego zanimljive i uvek uronjene u ritmička ponavljanja vezana uz to doba godine, promene u prirodi, ponašanja životinja… a naziv ružičasti Mesec dolazi od plemena severnoameričkih Indijanaca koji su pun Mesec u aprilu tako nazivali zbog boje cveća koje je cvetalo u to vreme. Ali to nije jedini naziv, beleže se i nazivi poput „Mesec ribe“, „Mesec koji lomi led“ i „Mesec kad se patke vraćaju“.

Ovan

Ovaj pun Mesec osvetljava polje odnosa i podržava one skladne dok bi kod onih nejasnih mogao da donese izazove.

Bik

Bikovima pun Mesec donosi priliku za donošenje važne odluke vezane za preseljenje, useljenje, veridbe ili venčanja. Uticaće i na poslovna partnerstva.

Blizanci

U fokusu je vaš profesionalni život, jer ovaj pun Mesec signalizira kraj ili prekretnicu na tom polju. Od gubitka posla, donošenja odluke o promeni istog, sve je moguće.

Rak

Pun Mesec obasjava polje ljubavi i strasti, kako one romantične, tako i one prema stvarima koje želite još bolje da savladate. Vreme je za pojačano delovanje i kreativnost.

Lav

Naglasak je na osećanjima ali i nekretninama, neka vas ne iznenade odluke poput onih vezanih na preseljenje ili renoviranje doma, intenzivna razmišljanja na temu nekretnina generalno.

Devica

Pun Mesec će aktivirati vaše polje komunikacija, intelekta i ideja. Iskoristite energiju za pisanje, govor ili marketinške ideje, jer sve to može pomoći pri zatvaranju većeg poslovnog poduhvata.

Vaga

Ovaj pun Mesec utiče na vaše polje finansija. Moguća je povišica, ali i razmišljanja na temu imovine; neka vas ne iznenadi mogućnost ponude za novi posao.

Škorpija

Pun Mesec se nalazi u vašem znaku, neka otvorena pitanja dobiće odgovore, postaće jasnija. Zato su mogući događaji poput završetaka i značajnih pomaka u nekim od poglavlja života koja će se time i zatvoriti.

Strelac

Ovaj pun Mesec bi mogao da probudi osećaj koji izbegavate, jer donosi suočavanje s prošlošću, nerešenim pitanjima, ličnim strahovima. Vreme je za suočavanje.

Jarac

Od velike važnosti će biti pojedinac ili pojedinci koji će biti od pomoći u ostvarenju vama važnog, velikog cilja, ali jednako tako je moguće i iznenađenje kako neke osobe lako odlaze iz vašeg života.

Vodolija

Pun Mesec koji se približava doneće posebnu energiju vašoj karijeri, ambicijama i javnom priznanju u formi nagrade, unapređenja, ponude za novi posao. Osećaćete se odlično.

Ribe

Ovaj pun Mesec podstaći će vas u želji izlaska iz zone komfora. Zagledajte se u tačku promene koja je vezana uz neki dugotrajni projekat ili ličnu situaciju, jer promena je pred vama.

