Mesečni horoskop za maj! Jupiter ulazi u Blizance - ovaj znak dobija šansu koju je čekao 12 godina

Mars, planeta akcije, 30. aprila ulazi u Ovna, što donosi veliku pokretačku energiju za sve znakove, a posebno za Ovnove, Strelčeve i Lavove. Maj je veoma važan mesec jer planeta sreće, Jupiter, nakon 12 godina ulazi u Blizance, koji naglasak stavlja na komunikaciju, pregovore i papirologiju, tako da je pred nama uzbudljivih godinu dana. Jupiter u Blizancima donosi životne šanse za Vage, Blizance i Vodolije.

OVAN

Posao – Pred sam kraj aprila, Venera, vaš vladar, ulazi u Bika, a Mars u vaš znak, tako da u maj ulazite puni elana i energije. Naglašeno drugo polje osigurava vam bolju zaradu tokom maja, a finansije će vam biti prioritet. Merkur je krenuo napred, tako da se situacija na poslu pomera sa "mrtve tačke", a imaćete veće šanse da dobijete željene uslove rada. U maju je moguća povišica, kao i bolje plaćena poslovna ponuda. Imate priliku da pokažete svoje spsobnosti, a zbog ulaska Marsa u vaš znak bićete inicijator velikih promena u firmi.

Ljubav - Venera 29. aprila ulazi u Bika, pa vam donosi više emotivne stabilnosti. Ulazite u mesec u kojem možete lako da ostvarite saradnju sa osobom koja vam je emotivni partner. Moguće je da spojite privatno i poslovno. Isto tako, možete da se zaljubite u osobu sa kojom zarađujete novac. Bikovi će vam biti privlačni, a zbog uticaja Marsa u vašem znaku ćete biti inicijator svih važnih susreta u toku maja meseca. Dakle, pred vama je mesec emotivnog buđenja.

Zdravlje - Poboljšanje.

BIK

Posao - Venera, vaša planeta, ulazi 29. aprila u Bika, što vam donosi puno mogućnosti na svim poljima već na samom početku meseca. Poslovne mogućnosti će vam biti otvorene, tako da se spremite za nove prilike i šanse da ostvarite svoje snove. Bićete veoma traženi već na početku maja, što će vam odgovarati. Ipak, zbog uticaja Marsa neće sve "karte biti otvorene", tako da je moguće da imate i tajne neprijatelje koji će želeti da poljuljaju vaš uspeh. Iskoristite uticaj Jupitera u vašem znaku do 26. maja da ostvarite svoje snove i ciljeve koji su vam važni. Jupiter, planeta sreće, 26. maja ulazi u vaše polje novca, pa donosi veliku zaradu u intervalu od narednih godinu dana.

Ljubav - Venera u vašam znaku u maju donosi vam priliku da se zaljubite. Radićete na promeni modnog stila, tako da će svi primetiti da ste se prolepšali. Bićete mamac za osobe surputonog pola, tako da ćete imati više prilika za romansu. Već na samom početku maja ćete se iznenaditi koliko osoba želi da se sretne sa vama. Pred vama je mesec u kojima će vas ljudi obasipati pažnjom i poklonima.

Zdravlje - Dobro.

BLIZNACI

Posao - Ulazak Marsa u Ovna 30. aprila donosi vam poboljšanje situacije na poslu. Konačno izlazite iz krize, a Merkur je takođe u direktnom hodu, tako da imate mogućnost da realizujete planove koji su u aprilu bili nemogući. Sada uviđate da stvari nisu onakve kakve su vam se činile prethodnog meseca, tako da možete racionalnije da procenite situacije. Jupiter, planera sreće, ulazi u vaš znak nakon 12 godina, tako da će ponude, šanse i pare da pljušte u narednih godinu dana. Pred vama je period u kojem možete lako da ostvarite svoje snove jer će vam Jupiter to omogućiti.

Ljubav - Venera u polju tajni donosi vam tajnu ljubav. To može da bude i simpatija, ali je zapravo neko ko će vam sve više biti u mislima. Jupiter nakon 12 godina ulazi u vaš znak, tako da vam donosi priliku da se zaljubite, stanete na "ludi kamen", ali i proširite porodicu. To je period koji može da vam donese mogućnost da upoznate ljubav svog života.

Zdravlje - Odlično.

RAK

Posao - Sezona Bika će vam odgovarati, pa ćete uspeti da rešite mnoge probleme zahvaljujući prijateljskim kontaktima. Jupiter, planeta sreće, koja se odnosi na vaš posao, ulazi u Blizance 26. maja nakon 12 godina, tako da razmena informacija postaje ključna. Promenićete način na koji komunicirate, rešavate probleme ali i realizujete stvari na poslu. To može da vam donese i uporedni posao, koji ćete raditi zajedno sa postojećim. Mars u Ovnu od 30. aprila donosi vam otvorenije konfrontacije na radnom mestu, tako da će biti borbe za dominaciju.

Ljubav - Venera u Biku od 29. aprila donosi vam ljubav iz prijateljstva. To može da bude neko sa kim se godinama družite ili da preko prijatelja upoznate zanimljivu osobu. Lep je period za ljubav, a ako ste u braku, putovanje će biti prava stvar za vas. Bilo kakva destinacija pored vode za vas i partnera će biti pravi izbor.

Zdravlje - Manjak energije.

LAV

Posao - Mars u Ovnu od 30. aprila donosi vam neverovatnu moć i pokretačku energiju, tako da budite konačno u Novoj godini. Jupiter ulazi u Blizance 26. maja, pa vam donosi pomoć uticajnih prijatelja i realizaciju planova. Novac koji je kasnio će da stigne, a neće biti neplaniranih troškova kao što je bio slučaj u aprilu. Zahvaljujući Marsu u Ovnu imaćete moć da menjate stvari u svoju korist i to treba da iskoristite. U drugom delu maja je moguća veća zarada.

Ljubav - Jupiter u Blizancima donosi vam ljubav iz prijateljstva. Počećete emotivno da razmišljate o osobi koja vam je bliska prijateljski godinama. Isto tako, pojedini Lavovi će upoznati zanimljivog Blizanca u krugu prijatelja. Venera u Biku do 23. maja može da vam donese i lagani flert na radnom mestu. Dakle, Bikovi i Blizanci će vam biti privlačni u emotivnom smislu.

Zdravlje - Odlično.

DEVICA

Posao - Retrogradni Mekrur je krenuo napred, pa konačno dobijate jasniji uvid na radnom mestu. Naglašeno deveto polje donosi vam priliku da naučite nešto novo o poslu koji radite, ali i da se usavršavate. Možete lako da promenite grad radi posla i naučite nešto novo. Jupiter 26. maja ulazi u vaše šesto polje, pa vam donosi novu poziciju u karijeri u narednih godinu dana ali i priliku za širenje u firmi. Mesec maj vam donosi priliku za saradnju sa inostranim firmama.

Ljubav - Venera u Biku od 29. aprila donosi vam ljubav na putovanju. Mars u Ovnu donosi vam izlazak iz krize, naročito ako ste u braku. Osetićete prestanak tenzija i veliko olakšanje na emotivnom planu. Idealan je period godine da isplanirate putovanje sa osobom koja vam se dopada. Do 23. maja će biti raznih poznanstva, pa čak i preko društvenih mreža. Ukoliko ste kojim slučajem razvedeni, maj može da vam donese susret sa narednim partnerom.

Zdravlje - Bolje.

VAGA

Posao - Venerin ulazak u Bika donosi vam odličan mesec za finansije. U toku narednih nekoliko nedelja možete da uvećate zaradu ili rešite pitanje nasledstva. Mars u Ovnu od 30. aprila će vam doneti glavobolje, naročito ako imate poslovnog partnera. Očekujte brobu za dominaciju u kojoj će vaš partner pokazati svoje pravo lice. Vi ćete u maju biti igrač "na sigurno", a poslovni partner će očekivati da se prilagodite njegovim iznenadnim zahtevima. Zbog toga ćete često ulaziti u konfrontacije.

Ljubav - Mars u Ovnu donosi vam mesec u kojem će partner otvoreno pokazivati svoje nezadovoljstvo, naročito ako se ne budete slagali sa njegovim stavovima. Ako ste slobodni, privlačiće vas mentalno jake osobe, koje znaju šta hoće i nameravaju to i da ostvare. Venera u Biku unosi više strasti u vaše emotivne odnose, tako da možete lako da započnete romansu na osnovu velike fizičke privlačnosti. Imaćete i zanimljivo poznanstvo sa jednom razvedenom osobom.

Zdravlje - Slabije.

ŠKORPIJA

Posao - Mars u Ovnu od 30. aprila donosi vam brdo posla i obaveza, ali će vam prijati što ćete imati da se posvetite nečemu što vas ispunjava. Prioritet će vam biti posao, ako i zarada. U mesecu maju ćete biti "pod lupom", pa će svaki vaš potez biti ispraćen na radnom mestu. Možete lako da dobijete na popularnosti u poslu koji radite ili promovišete svoj brend. Jupiter 26. maja ulazi u vaše osmo polje, pa će se novac više lepiti za vas, a možete lako da rešite pitanje nasledstva.

Ljubav - Venera u Biku od 29. aprila donosi vam potrebu za stabilnim odnosom. Iako će vam posao biti važan, bacićete oko na jednu osobu koja je poznata u svom poslu. To može biti neko ko se bavi finansijama. Ukoliko ste u braku, vaš odnos prolazi kroz proces promena i moraćete da očekujete da će partner zahtevati više slobode. Biće vam privlčani Bikovi i Blizanci.

Zdravlje - Promenite način ishrane i više se krećite.

STRELAC

Posao - Ulazak Venere u Bika 29. aprila donosi vam brojne mogućnosti u maju. Kako se Venera vraća kući, u svoj znak, to znači da možete da očekujete napredak na poslu, ali i neke pogodnosti. U periodu do 23. maja možete da očekujete novu poslovnu ponudu ili napredak na postojećem radnom mestu. Tokom sredine maja može da dođe do iznenadnog preokreta, pa da rešite da promenite posao iznenada. Jupiter 26. maja ulazi u Blizance tako da ćete biti veoma popularni zahvaljujući svom poslu.

Ljubav - Merkur je krenuo napred, pa imate šanse da ostvarite novu romansu. Do sredine maja imate šanse da ostvarite nove kontakte, ali i više da izlazite. U drugoj polovini meseca očekuje vas flert na poslu, tačnije sa nekim koga poznajete preko posla. Iznenadiće vas udvaranje jedne osobe koju poznajete preko posla. Jupiter od 26. maja ulazi u Blizance, pa može da vam donose mogućnost da stanete na "ludi kamen" u narednih godinu dana.

Zdravlje - Bolje.

JARAC

Posao - Mars u Ovnu od 30. aprila donosi vam stresan period, pre svega jer će porodične stvari uticati na vaš poslovni život. Probleme iz kuće ćete nositi na posao, pa ćete biti napeti i nezahvalni za bilo kakvu saradnju. Moraćete da izdržite tenzije, ali ćete sve probleme preuveličavati, tako da ćete imati utisak da je jedino vama teško. Planete u Biku mogu da vam donesu nalet kreativnosti, koju treba da iskoristite. Jupiter 26. maja, ulazi u Blizance, pa vam donosi novu poslovnu šasnu koja se dobija jednom u 12 godina.

Ljubav - Venera u Biku do 23. maja donosi vam šansu za novu ljubavnu romansu. To može da bude neko ko je umetnički nastorojen i uspešan u svom poslu. Ukoliko ste u braku, maj je odličan period godine za proširenje porodice. U fazi te kada vam je potreban stabilan oslonac u ljubavi. Venera u Biku donosi vam neočekivani susret na mestu javnog tipa.

Zdravlje - Slabije.

VODOLIJA

Posao - Mars u Ovnu od 30. aprila donosi vam odlične pregovaračke sposobnosti. Zbog toga možete lako da ubedite druge u svoje stavove. Jupiter 26. maja ulazi u Blizance i donosi vam neverovatne šanse na poslu, tako da je moguća ponuda koja će vam više odgovarati ili širenje delatnosti koju radite. Takođe, vaša firma može da doživi procvat i počne da se šrii, što znači da će to u narednih godinu dana biti potpuno drugačija perspektiva. Planete u Biku donose vam priliku da pokrenete i samostalni biznis.

Ljubav - Jupiter u petom polju od 26. maja donosi vam veliko zaljubljivanje. Upoznaćete komunikativni, mladoliku osobu, koja će vas oboriti sa nogu. Imaćete i poznanstva preko interneta, tako da vas očekuju dinamična dešavanja u ljubavi, naročito u drugom delu maja. Ukoliko ste u braku, sredinom maja može da bude rasprava oko stana.

Zdravlje - Dobro.

RIBE

Posao - Mars u Ovnu od 30. aprila vam donosi stabilniju zaradu. Venera u trećem polju donosi vam povoljne vesti do 23. maja , ali i šansu za potpisivanje ugovora od važnosti koji može da vam osigura veću zaradu. Odličan je mesec za završavanje papirologije. Jupiter od 26. maja ulazi u Blizance, pa može da vam donese kupovinu nove nekretnine ili očekivano stambeno rešenje. Komunikacija će biti veoma važna tokom maja, jer ćete biti u prilici da ostvarite svoje ciljeve na lak način.

Ljubav - Venera u Biku donosi vam ljubavne poruke, flert i izjave ljubavi. Neko će zaista da se potrudi da vas osvoji lepim rečima i u tome će usepti, tako da je pred vama uzbduljiv ljubavni mesec. Ukoliko ste zauzeti, prijaće vam kraće putovanje ili izlet. Nije isključeno da ćete započeti novu romansu na osnovu flerta preko poruka.

Zdravlje - Dobro.

Autor: